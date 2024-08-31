İhmal can aldı iddiası

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Hatay İskenderun’da Mehmet Taze (64), önceki gün trafik kazası geçirdi. Saat 14.00 sularında İskenderun Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak getirilen Taze, yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Gaziantep’te özel bir hastaneye gönderildi. Yoğun bakıma alınan Taze, dün yaşamını yitirdi. Mehmet Taze’nin ölümü sonrası oğlu Önder Taze, iki hastane hakkında da ihmal nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Önder Taze yaşadıklarını Cumhuriyet’e şu sözlerle anlattı:

‘ÖNCE PARA İSTEDİLER’

“Babam saatlerce sedyede bekledi. Güvenlik görevlisi, ‘AKP’li tanıdığınız olsa yoğun bakımda yer bulurdunuz’ dedi. Doktorlara diğer hastaneleri sorduk, ‘Yoğun bakım yok, doktor yok’ yanıtını aldık. Sevke akşam 18.00’de onay verdiğimiz halde ambulans 20.00’de geldi. Yoldayken özel hastaneden arayıp 200 bin lira teminat istediler.”

Yaşananlara “Sağlık politikaları çıkmaza girdi” sözleriyle tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Sağlık bakanına sesleniyoruz: Gelin, Hatay’daki ekipman, doktor ve altyapı yetersizliğini görün. Görün ki sorunu çözmek için gerçek adımlar atabilin” diye ekledi

İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi iletişim talebine yanıt vermezken özel hastane gece müdürü ise hasta tedavisi kapsamında bazı maddi işlemlerin genel olarak yapıldığını belirtti.