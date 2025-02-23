İkinci bir dil öğrenmek yaşlılıkta demansı önlüyor

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:04

Güncelleme: 23.02.2025 - 18:04

Bilim insanları, ikinci bir dil öğrenmenin, bunamayı yıllar boyunca uzak tutmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmalar, iki dil bilen kişilerin beyinlerindeki dil bölgelerinde daha fazla hücre bulunduğunu, ayrıca öğrenme ve duygusal işlevlerle ilişkili bölgelerin hacminin arttığını gösterdi.

Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden Dr. Natalie Phillips, bulguların, ikinci bir dil konuşmanın beynin boyutunu artırabileceğini ve bu sayede daha fazla beyin rezervi sağlanabileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Phillips, beynin büyüklüğü ve rezervinin daha fazla olan kişilerin, bunamaya yol açacak eşiğe ulaşmadan önce daha fazla hasara dayanabildiklerini söyledi. Phillips ve ekibi, eylül ayında yaptıkları araştırmada, iki dilliliğin beyin sağlığıyla olan bağlantısını keşfetti.

2024 yılında yapılan bir başka araştırmada ise erken ya da geç evre Alzheimer hastalığına sahip olan iki dil bilen ve tek dil bilen bireyler karşılaştırıldı. MRI taramaları, iki dil konuşan demans hastalarının, hafıza ve öğrenme ile ilgili beyin bölgesindeki aktivitede tek dil konuşanlara göre çok daha az düşüş yaşadığını gösterdi. Araştırmacılar, bu farkın beyin bölgesinin büyüklüğünde değil, güçlenmesinde olduğunu kaydetti.