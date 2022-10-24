İklim hareketi için 18 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

İklim kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 2022 yılını İklim Yılı ilan ederek çalışmalarını bu doğrultuda yürüten, Nilüfer Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP27) giden yolda iklim krizi ve olası çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi, ilgililer arasında dayanışma oluşturan ve iklim eylemini hızlandırmak için bağlantılar kuran kitlesel katılımlı uluslararası bir girişim olan Walk2COP 27’ye ev sahipliği yapıyor.

“İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇ”

İklim kriziyle mücadele konusunda dayanışma ve yürüyüşü genişletmek, daha geniş kitlelere ulaşmak ve sivil toplumun sesini hükümetlere duyurmak için COP26’nın ev sahipliğini yapan İskoçya’nın Glasgow kentinden, COP27’nin ev sahipliğini yapacak olan Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentine uzanan 12 ülkenin yer aldığı sanal bir rota çizildi. İskoçya, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Lübnan, Ürdün ve Mısır’ın yer aldığı rotanın Türkiye’deki ev sahibi ise Nilüfer Belediyesi. Türkiye’de iklim değişikliği sorunları, çözümleri, iklim değişikliği ve tarımın konuşulacağı Walk2COP27 Zirvesi öncesi Nilüfer Belediyesi, “İklim için Harekete Geç” sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

YEŞİLE KATKI

Tura katılanların kat ettiği mesafenin ağaca dönüşeceği etkinlik, Mysia Yolları’nın Gümüştepe (Misi), Dağyenice, Atlas ve Çalı mahallelerini içine alan B1 parkurunda düzenlendi. Sabah saatlerinde Misi Meydanı’nda toplanan bisiklet tutkunları, ilk olarak “Atlas GO” mobil uygulaması üzerinden Nilüfer Belediyesi takımına dahil oldular. Ardından Misi’den Çalı’ya uzanan 18 kilometrelik parkurda pedallayan bisiklet tutkunları, doğanın yeşiline katkıda bulundular.