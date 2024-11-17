İktidara yakınlık işçilikten müdürlüğe ve ihalelerde imzaya giden yolu açmaya devam ediyor

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:27

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:27

Bir yandan kamuda mülakat ve liyakat tartışmaları sürerken yaşanan kamu kurumlarında tartışmalı atamalar diğer yandan da iktidarın yandaş şirketlere ihale dağıtması göz göre göre devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri Sağlık Bakanlığı’nda görüldü. Bakanlığa bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 23 Ekim’de Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi İkmal İnşaatı yapımı için ihaleye çıktı. 290 milyon TL’lik ihaleyi iktidara yakınlığıyla bilinen Zey Yapı Sanayi Madencilik şirketi aldı. Şirket, 18 Eylül 2023’te söz konusu hastanenin yapım işi ihalesini de 596 milyon 139 bin TL’ye aldı. Zey Yapı isimli şirket, 2013 yılından bu yana 20 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 10 milyar 552 milyon 254 bin TL.

Elazığ’da ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne işçi kadrosunda bulunan Bayram Karakaya’nın aynı hastanede özel kalem müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi. Karakaya, söz konusu görev kapsamında birçok siyasi parti temsilcisiyle görüştü. Bayram Karakaya AKP’de çeşitli görevler yapan Hüseyin Karakaya’nın da kardeşi.

‘KARALAMA ÇALIŞMASI’

Söz konusu iddiaların odağındaki Bayram Karakaya Cumhuriyet’e konuştu. Hastanede özel kalem müdürü kadrosu olmadığını, görevlendirmeyle bu işi yaptığını söyleyen Karakaya, “Baş hekimi ve bizi karalamak için bu servis edildi” dedi.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) Başkanı Abdurrahman Aktürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastanede işçi kadrosunda olan kişiye hastanenin en tepesinde makam odası verildi ve olmayan bir özel kalem kadrosuyla birlikte kendisine oda tahsis edildi. Soruyoruz, Elazığ’da hiç kanun bilen yönetici yok mu da bu usulsüzlük sümen altı ediliyor?” dedi.