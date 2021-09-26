İktidarda yerli aşı sessizliği
Yerli koronavirüs aşısı Türkovac’ın acil kullanım onayı alması beklenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi devam eden aşı çalışmaları hakkında Meclis’le bilgi paylaşmadı.
Türkiye’de Covid-19 salgının görülmesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yerli aşı ve ilaç çalışmalarının yapılması için TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kuruldu. Bakanlığın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, platform altında 7 aşı çalışması devam ediyor. Bunlardan yalnızca Bakan Varank’ın da bizzat gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklardan oluşturulan VLP aşısı faz-3 aşamasına gelmiş durumda. Ancak eylül ayında faz-3 çalışmasının başlayacağı ve delta varyantına etkinliği deneneceği duyurulan aşıyla ilgili için henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. Öte yandan nisan ayında yapılan açıklama “aşının son baharda kullanıma sunulacağı” belirtilmişti.
‘GÜVENSİZLİK YARATIYOR’
Meclis’te aşıyla ilgili verilen önergelerde yanıtsız kaldı. Varank, aşının seri üretiminin nerede yapılacağını, aşı için ne kadar bütçe ayrıldığını ve çalışmalarda son durumun ne olduğunu soran İYİ Partı Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlunun önergesine dönüş yapmadı. Konuya ilişkin konuşan Kabukçuoğlu, “Yerli aşı hakkında resmi kanallardan hiçbir açıklama yapılmadı. Yapılan işin şeffaf olması, herkesin bilgilendirilmesi lazım. Madem toplumu ilgilendiren bir şey yapıyorsunuz, bilgilendirme yapmanız da lazım. Ama onun yerine arada çıkıyorlar, ‘Biz de ürettik kullanıma sunacağız’ diyorlar. Şimdilik bir sonuç göremedik. İktidar vatandaşı aydınlatmıyor bu da ister istemez bir güvensizlik yaratıyor” dedi.
‘PARA PUL HESABI OLMAZ’
Seri üretim konusuna da değinen Kabukçuoğlu, şunları kaydetti:
“Biz dünyada aşıyı ilk kullanan milletlerdeniz. Osmanlı döneminden beri çalışmalarımız var. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çin’e aşı vermiş bir ülkeyiz. Sonra ‘Üretim pahalıya geliyor, biz dışarıdan alırız’ gibi saçma bir şey dendi ve Hıfzısıhha’nın kapatılması bu iktidara nasip oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi aşısını üretmesi lazım. Böyle konularda da maliyete falan bakılmaz. Dışardan aldığımız aşılarda sorunu gördük. Çin aşıları vermedi, Uygur Türkleriyle tehdit etti. Bu işlerde para pul hesabı olmaz.”
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