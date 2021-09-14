14 Eylül 2021 Salı, 09:57

Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, “Yerli aşı umudu iyi güzel de Turcovac bir balon mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bursalı yazısında, yerli aşı “Turkovac” ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Yerli aşımız Turcovac, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilebilecek bir altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz..” açıklamasını hatırlattı.

Yazının devamında Turcovac hakkındaki soru işaretlerine dikkat çeken Bursalı, “Koca neye dayanarak böyle konuşuyor, yoksa bu aşı üzerine inşa edilen umutlar yıkıldı mı, Koca bizi mi aldatıyor? Yoksa Koca mı aldatılıyor?” dedi.

Bursalı’nın yazısı şöyle:

"Fahrettin Koca Bey 9 Eylül’deki açıklamalarında büyük mü büyük bir müjdeyi duyurdu vatandaşlarına: 'Yerli aşımız Turcovac, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilebilecek bir altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz..'

Duydun mu ey Türkiye! İçin rahat olsun, yerli ve milli aşımız ha geldi ha gelecek; Türkiye düşmanları bize aşı vermese bile kendi aşımızla bu pandemiyi demir yumruklarımızla ezip yok edeceğiz.

Fakat küçük bir problem var; acaba Fahrettin Bey bu açıklamasına kendisi inanıyor mu, yoksa bildiği fakat millete açıklamadığı başka şeyler mi var? Daha net sorayım: Turcovac hakkında bilimsel olarak açıklanmış hiçbir bilgi yokken, Koca neye dayanarak böyle konuşuyor, yoksa bu aşı üzerine inşa edilen umutlar yıkıldı mı, Koca bizi mi aldatıyor? Yoksa Koca mı aldatılıyor?

SOMUT BİLGİ SIFIR

Ülkemizde COVID’e karşı aşı üretildiğinde buna en çok sevinecek insanlardan biriyim. Fakat izliyorum izliyorum bir sonuç göremiyorum.

Erciyes Üniversitesi’ndeki aşının üretiminin başında olan Prof. Aykut Özdarendeli’nin en son bir ay önceki açıklamasına bakıyorum. Hemen hemen hiçbir şey söylemiyor. İngiliz varyantına karşı yüzde yüz etkili diyor. Neye dayanarak? Fareler üzerindeki deneylerine. Ülkemizde en yaygın Delta varyantına karşı etkisi var mı? Bilinmiyor.

Özdarendeli, şöyle diyor: 'Şu anda Turcovac aşısı ile ilgili klinik öncesi çalışmaları bitirdik. Faz çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz.' Somut bir şey yok, salt 'klinik çalışma bitti' diyor, yani 1. Faz.

GERÇEKTEN FAZ-2 BİTTİ Mİ?

Bakan Bey, Faz-3’e geçildi diyor. Peki, Faz-2 sonuçları konusunda herhangi bir bilgi paylaşıldı mı? Hayır. Faz-2, ortalama 200 kişi üzerinde ilacın etkinliğini ve güvenliğini ölçer. İnsan büyük bir gururla açıklamaz mı: 'İnsan üzerinde yaptığımız, şu kadar yüz kişiyi kapsayan Faz-2 çalışmalarımızdan şu yüz güldüren sonuçlar alındı ve aşımızın (mesela) yüzde 65 etkili olduğu görüldü', değil mi?

Şimdi Faz-3’e geçildiği ileri sürülüyor. Bu fazda aşı, en az 1000 kişi üzerinde çokuluslu, çok merkezli, rastgele ve çift kör yöntemiyle planlanır. Bu fazı geçerseniz, acil kullanım izni için başvurabilirsiniz...

UMUTLAR BOŞA MI?

Sayın Koca ve Özdarendeli, Faz-2’nin sonuçları nedir ve Faz-3’e gerçekten geçtiniz mi? Milleti, hiçbir sonucu açıklanmamış aşı ile bir aşılama yapmayı planlıyor olamazsınız!

Yoksa henüz tatmin edici bir sonuç alınmadı ve umutlar boşa mı gitti?

Koca, zaten korona vakaları, aşıları, sonuçları konusunda düzgün bir açıklama yapmamış, verilerin üzerine oturmuş bir insan. Bu açıdan güvenirliği büyük kayıplara uğramış durumda.

Şimdi de Turcovac konusunda günah keçisi mi olacak?

UMUTSUZ BİR İNSAN GÖRÜNTÜSÜ

Önceki gün, Özdarendeli ve başka aşı çalışmalardan bazı liderlerinin de katıldığı bir bilgilendirme, seminer çalışması yapıldı. Geç haberim olduğu için izleyemedim, ama aldığım bilgiler sıfır umut üzerineydi. Özdarendeli’nin üzerine şimdiki çalışmaları somut hiçbir bilgi ver(e)mediğini, daha önceki çalışmalarından bahsettiğini öğrendim. Katılımcılar üzerinde 'Ben de umutlu değilim' etkisini bıraktığını söylediler. Bir başka bilimci ise toplantıdan sonra 'Faz-1’de 2’den de aslında doğru bilgi yok' görüşünü paylaşmış. Özdarendeli ile temasta olan bazı bilimciler soru sorduklarında 'Bunu niye soruyorsunuz, yoksa başarısız olmamızı mı istiyorsunuz' gibi bir tavırla karşılaşmışlar.

Bu iş, vatan ve millet düşmanlığı suçlamasıyla karakolda sonuçlanmasın da!

Konuyu yarın sürdüreceğim, belki Özdarendeli kendisine gönderdiğim mesaja bir yanıt verir ve ben de burada paylaşırım.

Beklenti, en az Sinovac etkisinde bir aşı olması, bu umut var mı? Zaten Delta konusunda etkisiz ise bu aşı da bir bilimsel çalışma olarak kalır. Bu da bir deneyim olarak iyidir!!!

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Özetle: Turcovac aşısı olacağım diye bekleyen kaç milyon insan var? Şimdilik hiç beklemesinler, virüsün pençesine düşmeden hemen aşılarını olsunlar.

Düzeltme: Pazar günkü 'İktidar değişimi tam da kapıdayken, sahnede Erbaş' başlıklı yazımda, iki üç yerde hiç ilgisi yokken Danıştay diye yazdım. Zaten yazının akışından bunların Diyanet olduğu belli. Danıştay’dan, mensuplarından ve okurlarımdan özür dilerim."