Turkovac’ın yeni sonuçları ortaya çıktı: Yan etkisi var mı?
Kayseri Şehir Hastanesi’nde 36 kişiye uygulanan yerli koronavirüs (Covid-19) aşısı Turkovac’ın sonuçları ortaya çıktı.
Turkovac’ın faz-3 çalışmasının devam ettiği 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllüler aşılanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 36 kişinin aşılandığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde 650 kişi ise gönüllü olmak için başvuruda bulundu. Aşının uygulandığı 36 kişide herhangi bir yan etki görülmezken, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, sürecin olumlu bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.
Toker, “Turkovac aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ediyoruz. Türkiye’de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. Şu ana kadar 650 başvurumuz mevcut. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabiliyor. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte Covid-19 geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şu ana kadar 36 gönüllümüzü Turkovac aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor” diye konuştu.
'AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM'
Ayşin Kılınç Toker, “Pandemi uzun bir süredir devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Bu nedenle aşılar devam eden ve tekrarlayan dozlarda gerekecek. Bu da ülke ekonomileri için önemli bir sıkıntı. Yabancı menşeili aşıların temini Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor ama eğer ülkemizde üretilen aşımızı aktif bir şekilde güven içerisinde kullanılabilir hale getirirsek bu ülke ekonomisi için güzel bir katkı oluşturacak. Ayrıca, kendi ürettiğimiz aşının tüm dünya çapında geçerlilik alabilmesi, faz-3 ve faz-4 aşamalarının güzel bir şekilde tamamlanabilmesi için bilime katkı amaçlı vatandaşlarımızı aşı gönüllüsü olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Dualı adli yıl açılışı için harekete geçildi
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi