İl sağlık müdürlüklerinden hekimlere baskı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

Aile hekimleri yurttaşın aile sağlığı merkezine altı ay gitmemesi veya yılda yedinin üzerinde hastaneye gitmesi, il ortalamasından fazla ilaç yazması, memnuniyet kriterleri ve birçok performans kriteri üzerinden kendilerini cezalandıran yeni yönetmeliğe karşı tepkilerini sürdürüyor.

Son üç gündür süren iş bırakma eylemlerine 81 ilden yoğun katılım yaşanırken, il sağlık müdürlüklerinin çeşitli illerde hekimleri telefonla arayarak iş bırakma eylemine katılıp katılmayacağını sorup, “katılma” dediği öğrenildi.

Nazan Aksaray

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray ‘İl Sağlık Müdürü, dünden bu yana tek tek tüm hekimleri arıyor. İş bırakma eylemine katılıp katılmayacağını soruyor, ‘katılma’ diyor. Kurdukları kötü sağlık sisteminde artık sona geldiler. Sistemleri battı ve içinden nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar” tepkisini gösterdi.

Emrah Kırımlı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı da “Bütün hesabı aynı aşıda olduğu gibi hekime kestiler. Sorunun aslını düzeltici hiçbir şey yok. Birinci basamağı bitiriyorlar. Her yerde ‘Şu kadar fazla para alcaksınız’ diyorlar. Mevzu para değil, sağlımızın ticarileştirilmesi” tepkisini gösterdi.

İLAÇ YAZAMAYACAKLAR!

Aile sağlığı merkezlerinde yeterli altyapı olmadığına ve yönetmelikte yer alan ağrı kesici, antibiyotik ve mide koruyucuyu yazmanın kısıtlanmasına da değinen Kırımlı, şunları kaydetti:

“Gelen bir kısım hastaya bu ilaçları yazacağız ama bir kısmına yazarsak, maaşlarımızda yüzde altı kesintiye neden olacak. O zaman yazsak mı yazmasak mı diye düşüneceğiz. Yazmasak bu sefer hastaneye gidecek. O zaman da maaşımız kesilecek. Hastaneye yılda yedi kez başvurursa bize ceza kesilecek. Sağlık sistemi kötü, cezası bizde. Midem ağrıyor diyecek mide kanaması var. Yazmayacak mıyım ben bu ilacı?”