İlaç krizi derinleşiyor: Her 5 ilaçtan biri yok!

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:35

Eczacılar iflasın eşiğine geldi. Hastalar ise en mağdur olanlar konumda yer alıyor. Her 5 ilaçtan biri ise bulunamaz hale geldi. Eczacılar eylem hazırlığı yaparken Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

İLAÇ FİYAT FARKLARINDA ARTIŞ

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercanlı, ilaçlardaki bulunurluk sorununun yeniden yüzde 20’ye dayandığını belirtti. İlaçlardaki fiyat farklarının da arttığını aktaran Ercanlı “Reçetesiyle gelen bir hasta 15 gün önce 30 TL öderken, şimdi 45-50 TL ödüyor. Kamunun ödediği rakamlarda değişiklikler var” dedi.

KARARNAME SORUNU

Hem eczacıları ekonomik darboğaza sokan hem de hastayı tedavi sürecinde ilaç bulamayarak mağdur eden temel nedenin mevcut ilaç fiyat kararnamesi olduğu belirtiliyor.

Bu fiyat kararnamesinin artık değiştirilip, Türkiye’nin gerçekliğiyle bağdaşan yeni sistemlerin oluşturulması gerektiğini söyleyen Ercanlı, “Ülkedeki eczacıların yaşamlarını devam ettirmesinde sıkıntı yaratan bu kararname, aynı zamanda hastaların ilaca erişiminde de büyük bir engel” dedi.

"SORUMLU ECZACILAR DEĞİL"

İki gün önce, ülke genelindeki 54 bölge eczacı odasının başkanı ortak bir açıklama yapmış ve Ercanlı’nın bahsettiği sorunlara ilişkin şunları demişti:

“Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır.

“Ayrıca, hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı. Bazı ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalıyor.”

NE YAPILMALI?

Sorunun çözümüne ilişkin neler yapılması gerektiği ile ilgili Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı şunları söyledi:

“Kura dayalı sistemin yürüme şansı yok. Türkiye’nin gerçekliğiyle bağdaşan yeni sistemlerin oluşturulması lazım. Fiyat kararnamesiyle yılda bir kez şubat ayında yapılan kur güncellemesi, yılda en az 2-3 kere yapılmalı.

Bunun yanı sıra depolardaki ilaçlar kritik seviyenin altına düştüğünde uyarı veren bir sistem oluşturulmalı. Uzun vadede ise çözüm net: Gerek ilaç gerek ham maddede dışa bağımlılığımızı azaltmadığımız, yeni ilaç molekülü geliştirmediğimiz ve ARGE’ye yatırım yapmadığımız müddetçe ilaçlardaki yokluğu çözmemiz mümkün değil.”

"İFLASLARIN BAŞLAMASI AN MESELESİDİR"

Öte yandan, Türk Eczacıları Birliği ve 54 bölge eczacı odası başkanlarının bir araya geldiği toplantıda eylem kararı da çıktı.

Ancak henüz eylem planı oluşturmadıklarını anlatan eczacılar, ilerleyen günlerde eczane kapatma eylemleri yapabileceklerini ifade etti.

Ekonomik krizin kendilerini tükettiğini belirten ve “Eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” açıklamasında bulunan eczacılar, ortak açıklamalarında “Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir” ifadelerine yer verdi.