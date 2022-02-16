CHP’li Fethi Açıkel: Yeni ilaç krizi kapıda
CHP Fethi Açıkel, sağlıkta yaşanan ilaç krizine yönelik rapor hazırladı. Raporda, ilaç fiyatlarındaki kur güncellemesiyle yaşanacak olumsuzluklar ele alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in “sağlıktaki krize” ilişkin hazırladığı rapora göre, ilaç fiyatlarındaki kur güncellemesi, hem hastaları hem de eczaneleri olumsuz etkileyecek. Güncellemeye karşın tedarik sorunu yaşanabileceğini belirten Açıkel, “Bu artış vatandaşa zam olarak yansıdığı gibi, ilaçları yurtdışından temin eden sektörün beklentilerini de karşılayamadı. Önümüzdeki süreçte yeni ilaç krizleri yaşanabilir. Sorunun temeli, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde ithalata bağımlılık” dedi.
"GÜNCELLEME YAPILMALI"
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı da “Firmaların ilaç üretim politikalarını doğrudan etkileyen kur güncellemesi yılda bir defa değil, belirli periyotlar halinde birkaç defa yapılmalı.” ifadelerini kullandı.
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