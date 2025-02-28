İltihaplı romatizma hastaları oruç tutabilir mi?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:07

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:07

İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Soy, uzun açlık dönemlerinin sağlık açısından olumlu etkileri olduğunun bilimsel çalışmalarla desteklendiğini dile getirerek "Oruç kilo kaybı, insülin duyarlılığının artması, kolesterol ve kan basıncında azalma gibi faydalar sağlıyor. Ayrıca, bazı nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir. Son zamanlarda romatoid artrit, sedef romatizması gibi romatizmal hastalıklarda orucun yararları araştırılmış ve olumlu etkileri gösterilmiştir" dedi.

Romatizmanın, eklem ve kasları etkileyen, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve işlev kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren geniş bir hastalık grubu olduğunu anlatan Prof. Dr. Soy, “Bu hastalıklar sadece kas-iskelet sistemini değil, akciğer, böbrek, deri, göz, sinir sistemi gibi diğer organları da etkileyebilir. Romatizması olan hastalar, düzenli ilaç kullanımı ve tedaviye uyum sağlamak zorundadır. Romatizmal hastalıklar iltihaplı ve iltihapsız olarak ikiye ayrılır. İltihaplı romatizmalarda, vücutta bağışıklık sistemini uyararak iltihap mekanizmaları aktif hale gelir ve organ tutulumu görülebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Soy, "Uzun süreli açlığın, bağışıklık sistemine etkileri var ve otofaji mekanizması dahil birçok immün mekanizmayı etkileyerek iltihap seviyelerini düşürebilir. Oruç, romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarda 3-4 ay kadar sürebilen geçici bir rahatlama sağlayabilir. Oruç sırasında iltihap göstergelerinde azalma ve oksidatif stres seviyesinde düşüş gibi olumlu etkiler gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ SAATLERİNİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİNE GÖRE AYARLAYIN"

Romatizmal hastalıkları olan bireylerin oruç tutmadan önce muhakkak doktorlarına danışmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Soy, "Özellikle düzenli ilaç kullanımı gerektiren hastalar için ilaç saatlerinin iftar ve sahura göre ayarlanması büyük önem taşıyor. Örneğin, akşamları almaları gereken ilaçları iftara, sabahları almaları gereken ilaçları ise sahurda alabilirler. Var ise öğlen aldıkları ilaçlarının saatlerini, hekimlerinin onayını almak kaydı ile, iftara ya da sahura kaydırabilirler. Ayrıca, yeterli sıvının da tüketilmesinin gerektiğini ve oruç tutmasını engelleyebilecek kalp hastalığı, diyabet gibi başka hastalıklarının olup olmamasının da göz önünde bulundurulması gerekir" dedi.

Romatizmal hastalıkları olan bireylerin hekimleriyle görüşerek oruç tutup tutamayacaklarını belirlemeleri gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Soy, "Romatizmal hastalıklarda oruç, bazı hastalar için faydalı olabilir. Ancak, kalp hastalığı, diyabet gibi ek sağlık sorunları olan hastalar oruç tutmadan önce doktorlarına danışmalıdır. İlaç düzenlemesi ve bireysel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalı. Sağlıklı bir ramazan geçirmek için beslenme düzenine dikkat edilmeli, doktor tavsiyeleri ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

"ROMATİZMALARIN İLAÇ DIŞI TEDAVİSİNDE DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Soy, "Genel olarak alkol ve sigaranın bırakılması, fazla kiloların verilmesi, diş-dişeti sağlığının korunması, düzenli egzersiz yapılması hemen her türlü romatizmal hastalık için yararlı olacaktır. Ramazan döneminde de egzersizlerinizi aksatmayın. Öyle ağır egzersizler yapmanıza gerek yok. Sizlere önerilen, evde yapılabilecek günlük egzersizlerinizi ve günde yarım saat kadar düz zeminde yürüyüş yapabilirsiniz. Aşırıya kaçmamak kaydı ile zerdeçal, zencefil, tarçın, acı biber gibi baharatlar, ceviz, badem, fındık, fıstık gibi kuruyemişler tüketilebilir. Diyetteki kırmızı eti azaltarak, genel sağlık ve ilaçlarınız izin veriyorsa omega-3'den zengin doymamış yağ oranını arttırarak, sebzeler ve tam tahılların tüketilmesine öncelik verilmelidir" ifadelerini kullandı.