İngiltere’de bir hemşire bebekleri insülin ve hava enjekte ederek öldürmekle suçlanıyor

11 Ekim 2022 Salı, 03:55

İngiltere’nin Chester lentinde yedi bebeği öldürmekle ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Lucy Letby mahkeme karşısına çıktı.

Countess of Chester hastanesinde sağlıklı bebeklerin hayatını kaybettiğini ve bu bebeklerin hayatını kaybettikleri sırada kayıtlı çalışanlar arasında hep Letby’nin olduğunu savunan iddia makamı, hastanenin yenidoğan bebek bölümünde diğer kurumlara oranla “ciddi oranda yüksek bebek ölümlerinin” yaşandığını belirtti.

Beş erkek bebeği ve iki kız bebeği öldürmekle suçlanan Letby, iddiaları reddediyor.

Letby’nin bir bebeği üç kere öldürmeye çalıştığı, bir başka bebeği ise hava enjekte ederek öldürdüğü öne sürüldü.

Savcı Nick Johnson KC, 18 ay içinde bebek ölümlerindeki artışın hızlanması üzerine hastanenin danışmanlarının endişenlendiğini dile getirdi.

Polisin yaptığı soruşturmada 2015’in ortalarından 2016’nın ortalarına kadar iki bebeğin insülin ile öldürüldüğünün ortaya çıktığı aktarıldı.

İnsülinle zehirlenen başka iki bebeğin ise sağlık çalışanlarının çabaları sayesinde kurtarıldığını söyleyen Savcı Johnson, birinin yenidoğan ünitesinde bebekleri zehirleyebileceğinin kimsenin aklına gelmediğini belirtti.

Bazı bebeklerin aileleri de mahkemedeydi.

Davanın sonuçlanması altı ayı bulabilir.