Öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran hemşirenin nefes borusu ve akciğerinde sinek larvası tespit edildi

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Antalya’da yaşayan 24 yıllık hemşire Ayşegül Açık, yaklaşık 2 hafta önce Isparta Yalvaç Eyüpler Mahallesi'nde bulunan bahçesine badem toplamaya gitti.

Bu sırada badem yerken bir anda öksürmeye başlayan Açık, Isparta’daki bir hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından ön muayenesi yapılan Açık, bir olumsuzluk olmadığı söylenerek evine gönderildi. Rahatsızlığının devam etmesine üzerine hemşire, bu kez görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi Göz Bölümüne müracaatta bulundu. Uzm. Dr. Özgül Mendilcioğlu tarafından yapılan kontrolde göz kapaklarının altında sinek larvaları olduğu tespit edildi. Yapılan işlemle gözde bulunan larvalar temizlendi. Öksürüğü devam eden Açık, nefes almada zorluk yaşayınca bu kez Göğüs Cerrahisi Bölümüne başvurdu. Op. Dr. Soner Gürsu tarafından yapılan kontrolde hastanın nefes borusunda ve akciğerinde canlı sinek larvaları olduğu görüldü. Anestezi sonrası larvalar aynı yöntemle temizlendi. Yaklaşık 10 gündür hastanede yatan hemşire Ayşegül Açık, işlemlerin ardından sağlığına kavuştu.

"LOKAL ANESTEZİ SONRASINDA BUNLARI TEMİZLEDİK"

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özgül Mendilcioğlu, ”Hastamız yaklaşık 10 gün önce gözünde yanma ve batma şikayetleri ile bize başvuruda bulundu. Göz kapakları şiş ve ödemliydi. Gözünü açamıyordu, muayene edince göz kapaklarının altında çok sayıda larva olduğunu gördük. Lokal anestezi sonrasında bunları temizledik. Yıkama yaptık. Muayeneden sonra ertesi gün tekrar kontrol ettik. Larva yoktu ama başka şikayetleri artmaya başladı. Göz açısından şu anda bir sıkıntı yok. Ben bu vakalar ile daha önce de karşılaştım. Daha çok kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın başına geliyor. Ertelenebilir bir durum değildir” dedi.

"LİTERATÜR TARAMAMIZA BAKTIĞIMIZDA DA BÖYLE BİR DURUM GÖRMEDİK"

Op. Dr. Soner Gürsu ise, “Badem yerken bir şeyin boğazına kaçtığını hissetmiş. Bademi toplarken tozu solumuş. Bir sineğin gözüne çarptığını söyledi. Bize geldiğinde geçmeyen kuru bir öksürüğü vardı. Bizim için akciğere bir şey kaçma hikayesi önemlidir. Bronkoskopi yaparak nefes yollarını kontrol ettik. İşlemi yaptığımızda nefes borusunda canlı sinek larvaları gördük. Bizim daha önceki işlemlerimizde canlı ile karşılaşma durumumuz hiç olmadı. Literatür taramamıza baktığımızda da böyle bir durum görmedik. Larvaları temizledik. Gerekli tedavisi yapıldı, şu anda durumu iyi. Bu işlemi genel anestezi altında yaptık. Larvaları teker teker toplayarak yeni bir oluşumun önüne geçtik. Solunum yolunda yabancı cisim karşılaşması olabilir. Yakın tıkanmada acil müdahale gerekir” açıklamasını yaptı.

"KORKTUM, VİDEOLARINI İZLEYEMEDİM"

Olayın badem toplamaya gittiğinde gerçekleştiğini belirten Ayşegül Açık, “Badem yerken boğazıma kaçtı. Daha sonra onu öksürerek çıkarmaya çalışırken gözüme bir şey kaçtığını hissettim. Gözümde aşırı yanma oldu. O gün Isparta’da hastaneye gittik, bir şey göremediler. Geçen hafta Antalya’ya gelerek göz doktoruna gittik, o sinek olduğunu söyledi. Çok ilgilendi, temizledi. Daha sonra öksürüğüm geçmedi. Nefessiz kalıyordum. Bronkoskopi ile temizlendi. İki defa işlem yapıldı. Şu anda iyiyim. Korktum, videolarını izleyemedim. Sosyal medyada okuduklarımdan korktum. Şükür şu anda iyiyim” dedi.