İş ve okul hayatınızda performans düşüklüğüne sebep olabilir: Sosyal fobi nedir?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:30

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:30

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Gül, sosyal fobinin özgüven eksikliği, çekingenlik, yetersizlik hissi ve hata yapmaktan korkma gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirtiyor. Sosyal fobi, topluluk karşısında konuşmak, sunum yapmak, yüksek mevkilere hitap etmek gibi durumlarla baş etmekte zorlanan bireylerde sıkça görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Gül, sosyal fobinin tanımını yaparak, bu durumun bireylerin sosyal ortamlara girdiklerinde utangaçlık, çekingenlik hissetmelerine ve fizyolojik belirtiler yaşamalarına neden olduğunu ifade ediyor.

SOSYAL FOBİ: KİMLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR?

Sosyal fobinin genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başladığını vurgulayan Dr. Gül, risk faktörleri arasında kadın cinsiyeti, aile öyküsü ve erken çocukluk dönemindeki utangaçlık veya davranışsal engellenmiş mizaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca, sosyal fobinin kalıtım ve çevrenin etkisiyle gelişebileceğini ifade ediyor.

SOSYAL FOBİ NASIL ETKİLER?

Sosyal fobi, bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Sosyal etkileşim gerektiren durumlardan kaçınma, iş ve okul performansında düşüş, romantik ilişkilerde zorluklar gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum tedavi edilmezse kronikleşebilir ve depresyon, madde kullanım bozukluğu gibi psikiyatrik sorunlara neden olabilir.

SIK GÖRÜLEN SOSYAL FOBİ TÜRLERİ

En sık görülen sosyal fobi türlerinden bahseden Dr. Gül, performans kaygısı, topluluk içinde konuşma ve iletişim kurma korkusu gibi durumları sıralıyor. Bireylerin günlük hayatta bile karşılaştıkları sosyal etkileşimlerde kaygı ve kaçınma davranışlarının ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VE BELİRTILERİ

Sosyal fobinin belirtileri arasında özgüven eksikliği, çekingenlik, yetersizlik hissi ve hata yapmaktan korkma gibi durumlar bulunuyor. Bireyler, sosyal ortamlara girdiklerinde yoğun bir gerginlik hissi yaşayabilir ve fizyolojik belirtiler gösterebilirler.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Sosyal fobi tedavisinde bilişsel ve davranışçı terapilerin etkili olduğunu belirten Dr. Gül, bu terapilerin bireylere psikoeğitim verdiğini, olumsuz düşünceleri tanımalarına yardımcı olduğunu ve sosyal becerileri geliştirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Ayrıca, ilaç tedavileri de bazı durumlarda kullanılabilmektedir.

Sosyal fobi, yaygın görülen bir durum olup tedavi edilmediği takdirde ciddi psikiyatrik sorunlara neden olabilir. Bireyler, bu sorunla başa çıkmak için uzman yardımı alabilir ve terapi ile ilaç tedavisi gibi yöntemleri birlikte değerlendirebilirler. Unutulmamalıdır ki her bireyin durumu farklıdır, bu nedenle kişiye özel bir tedavi planı önemlidir.