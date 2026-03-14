İşgalden bugüne bir direniş ve hak arayış hikâyesi: Tıbbiyelilerin mirası

Tıbbiyelilerin 1919’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün “nitelikli sağlık ve insanca yaşam” mücadelesiyle devam ediyor. 14 Mart, bir kutlamadan ziyade hekimlerin emeğine ve halkın sağlık hakkına sahip çıktığı bir güne dönüşmüş durumda.

Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart, sadece bir takvim yaprağı değil; bir ülkenin kaderini değiştiren ve “Biz buradayız” diyen genç Tıbbiyelilerin mirası. 14 Mart 1919’da, İstanbul işgal altındayken Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran ve arkadaşlarının işgali protesto etmek için başlattığı bu hareket, bugün hekimlerin ekonomik kriz, sağlıkta şiddet ve ağır çalışma koşullarına karşı verdiği mücadelenin de temelini oluşturuyor.

Bugün gelinen noktada Türk sağlık sistemi, tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uluslararası kuruluşların verileri, sistemdeki alarm zillerini net bir şekilde ortaya koyuyor: Bütçede sağlığın payı düşüyor. 2026 yılı bütçe verilerine göre Türkiye, sağlığa ayırdığı payda yüzde 4.7 ile OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında son sıralardaki yerini koruyor. Bu durum, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı tahribat, sadece hekimlerin değil, hastaların da mağduriyetine yol açıyor. Sağlıkta şiddet vakaları, güvenliksiz çalışma ortamları ve liyakatten uzak yönetim anlayışı, 14 Mart 1919 ruhunun bugün neden hâlâ diri tutulması gerektiğini gösteriyor.