İşitme engelli personele keyfi görevlendirme

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Genel Sağlık-İş Sendikası, Gümüşhane’de sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları sık sık gündeme getiriyor. Ancak sorunlara çözüm üretilemiyor. Son olarak Gümüşhane İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı olarak 10 yıla yakın bir süredir işçi statüsünde çalışan bir personel, 2024 yıllı sağlık tarama testinde işitme engeline bağlı olarak hekim tarafından “Sürücü olamaz” raporu verildiği halde ambulansta sürücü olarak görevlendirildi. Sözü edilen personel, işitme kaybı olduğu halde şubat ayından beri eksik personelin yerine görevlendirilerek Erzurum ve Trabzon gibi çevre illerden ambulans alımı için gönderiliyor. Görevlendirme yazılarında ise imza yer almıyor.

Sendika genel başkanı Derya Uğur, “2 Ağustos’ta il ambulans servisi başhekimliği tarafından personelin işitme engelinin tekrar değerlendirilmesi adına heyete gönderilmesi için il sağlık müdürlüğüne yazı yazılmış olmasına rağmen doğrudan trafik güvenliğini tehlikeye atan görevlendirmeler yapılmaya devam etmektedir” dedi.

Anayasa ile devletin tüm kurumlarına ve idari makamlarına eşitlik ilkesi doğrultusunda çalışma barışını sağlama ile engelli çalışanlar yönünden özel çalışma koşulları oluşturmak görevi verildiğini belirten Uğur, “Sağlık emekçilerimizin ve yurttaşlarımızın canı bu kadar ucuz olmamalıdır” diye konuştu.