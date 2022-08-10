İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 5 bini geçti
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakalarının 5 bin 162'ye çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) tarafından verilen bilgilerde, son 5 günde 220 artışla maymun çiçeği görülenlerinin sayısının 5 bin 162'ye ulaştığı bildirildi.
Şimdiye kadar iki kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.
CCAES, genel nüfus oranına göre maymun çiçeğinin İspanya'da bulaşma oranının düşük olmasına rağmen cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğu ve belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulundu.
Ülkede maymun çiçeği vakalarının en yoğun görüldüğü kent, 2 bin 94 vaka ile Madrid oldu.
Başkent Madrid'de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Erdoğan talimat verdi
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- '11 parti ile görüştüm...'