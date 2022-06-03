İSTAHED'den Covid-19'un son durumuna ilişkin açıklama

03 Haziran 2022 Cuma, 17:52

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu ve Aşı Çalışma Grubu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Türkiye’de günlük tespit edilen yeni vaka sayılarının 1000’in altına inmesi nedeniyle ‘sağlık merkezleri hariç’ tüm Türkiye’de maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladığını belirterek, “2022 yılında 83.614.362 kişi nüfusu olan Türkiye’deki Covid-19 istatistikleri incelendiğinde; Türkiye’deki yeni vaka sayısının günlük 1000 kişinin altında seyrettiği ve ölüm vakalarının tek haneli rakamlarda seyrettiği görülmektedir. Tüm aşıları tamamlanmış kişi sayısının (ülkemizde 12 yaş üzerine Covid-19 aşısı uygulanmaktadır) nüfusa oranı incelendiğinde bu oranın yüzde 63,8 olduğu görülmektedir. Türkiye’de 3 ayrı Covid-19 aşısı sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaya devam etmektedir” dedi.

DÜNYADAKİ SON DURUM

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu ve Aşı Çalışma Grubu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, “Dünyada Covid-19 vaka sayıları değerlendirildiğinde; örneğin ABD’de de (2022 nüfus 332 milyon kişi) 31 Mayıs 2022 günü yeni vaka sayısı 182.368 iken 7 günde ortalama her gün 98.313 yeni vaka tespit edildiği görülmektedir. Son 7 günde 22.284 kişinin hastaneye yatırıldığı ABD’de de yoğun bakımda 2428 olduğu diğer ilgi çekici veridir.

- ABD’de de tüm aşıları tamamlanan kişi sayısının (ABD’de de 5 yaşından itibaren Covid-19 aşısı uygulanmaktadır) tüm nüfusa oranı %67,2 olup, Kuzey yarımkürede yaz mevsimine girmiş olmamıza rağmen vaka sayılarının arzu edilen düzeylere inmediği ve hala günlük ortalama 100.000’e yakın vaka tespit edilen ABD’de Covid-19 ciddi bir sağlık tehditi olmaya devam etmektedir. Her ne kadar maske takma zorunluluğunun bazı eyaletlerde olmadığı belirtilse de bunun sağlık otoritelerinin isteğiyle değil yerel mahkemelerin kararları nedeniyle olduğu ve maske takmaya, aşı yaptırmaya devam edilmesinin önemli olduğu yapılan açıklamalar arasındadır” diye konuştu.

VİRÜS TEHLİKESİ ORTADAN KALKMADI

Karahan diğer ülkelerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

“Almanya’nın (2022 nüfus 84 milyon kişi) Covid-19 istatistikleri incelendiğinde; tüm aşıları tamamlanan kişilerin nüfusa oranı yüzde 77,5 olmasına rağmen son 7 gün değerlendirildiğinde her gün yeni vaka sayısının ortalama 28.000 kişi aralığında seyrettiği ve vefat eden hasta sayısının çift haneli rakamlarda devam ettiği de diğer elde edilen veriler arasındadır.

- Komşu ülke Yunanistan’ın (2021 nüfus 10.678.632 kişi) Covid-19 istatistikleri incelendiğinde; son 7 günde ortalama her gün 3600 yeni vaka tespit edilmiş olup ve tüm aşıları tamamlanan kişi sayısının nüfusa oranının yüzde 71,1 olduğu bildirilmektedir. Tüm dünyadaki istatistikler bize Covid-19 tehlikesinin tamamen ortadan kalkmadığını ve öldürücülüğünün azalsa da hala devam ettiğini göstermektedir.”

COVID-19 BİZİMLE YAŞAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR

Kalabalık yerlerde, toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalksa da bu dönemde bireysel ve toplumsal sorumluluk gereği hastalık belirtilerine sahip vatandaşlar maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Karahan,

“Bireysel önlemler ve aşı dozlarını tamamlamak artık çok daha fazla önem arz etmektedir. Türkiye’de Turkovac dahil Covid-19 aşıları sağlık merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanmaya devam etmektedir. Son dönemde özellikle artan gizemli hepatit vakalarından Koronavirüs ve Adenovirüs etkenleri sorumlu tutulmaktadır.

- Avrupa kıtasında birçok ülkede çocuklarda ölüme de yol açtığı gözlenmiştir. Sonuç olarak çocuklara da Covid-19 aşı uygulamasına devam edilmeli, hastalık belirtileri tespit edildiğinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Şimdiye kadar 23 ülkede 257 vaka tespit edilen ve Afrika’da bir kişinin ölümüne sebep olan Maymun Çiçeği hastalığının en önemli bulaş yollarından birinin yakın temas olduğu düşünülürse maske, sosyal mesafe ve el yıkama önerisinin bizi olası her türlü bulaşıcı hastalıktan koruyacağı gerçeği de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır” diye belirtti.