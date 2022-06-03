Balkanlarda Covid-19 önlemleri kaldırıldı
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya ve Sırbistan'da Covid-19 tedbirleri sonlandırıldı.
Turizm sezonunun gelmesiyle Bosna Hersek'e girişte yolcuların PCR testi ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu ortadan kalkarken, ülkede maske takma zorunluluğu da bulunmuyor.
Bosna Hersek Bakanlar Kurulunca alınan kararla ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin artık uygulanmayacağı belirtildi.
Slovenya'da da hükümet halen uygulamada olan tüm salgın tedbirlerini yürürlükten kaldırma kararı aldı.
Ülkedeki hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu sona ererken, yolculardan aşı belgesi, negatif test sonucu gibi belgelerin talep edilmesi ve karantina zorunluluğu gibi uygulamalar şubatta uygulamadan kaldırmıştı.
Sırbistan'da ise hükümetin kararıyla tüm Covid-19 tedbirleri kaldırılırken, maske takma vatandaşların tercihine bırakıldı.
Hırvatistan'da ise hastane ve bakımevlerinde maske takma zorunluluğu devam ederken, bölge ve AB ülkeleri dışından gelenlerden aşı belgesi isteniyor.
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