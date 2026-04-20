İstanbul'da 'zehirli tırtıl' alarmı: Hem ormanı hem canlıları tehdit ediyor!

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde çekilen görüntüler, doğadaki sessiz bir tehlikenin şehir merkezine kadar sızdığını ortaya koydu. Özellikle çam ağaçlarının iğne yapraklarıyla beslenen ve ormanları zayıf düşüren çam kese tırtılları, mart ve nisan aylarıyla birlikte ağaçlardan toprağa inmeye başladı. Birbirine eklenerek bir "katar" gibi yürüyen bu tırtıllar, vatandaşlar ve evcil hayvanlar için ciddi risk barındırıyor.

HAYVANLARDA DİL ÇÜRÜMESİNE YOL AÇIYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu tırtılların üzerindeki mikroskobik tüylerin (setalar) oldukça alerjik olduğunu belirtti. Özellikle meraklı kedi ve köpeklerin büyük tehdit altında olduğunu vurgulayan Çetin, şu uyarılarda bulundu:

"Hayvanlar bazen bu tırtılları merak edip ağızlarına alabiliyor. Böyle bir durumda köpeklerin dili şişebilir, dokularda çürüme başlayabilir ve solunum yolları tıkanarak hayati risk oluşabilir. Vatandaşlarımızın hayvanlarını bu bölgelerden uzak tutması hayati önem taşıyor."

İNSANLAR İÇİN DE TEHLİKELİ: ALERJİK REAKSİYON RİSKİ

Tırtılların sadece teması değil, rüzgarla yayılan tüylerinin dahi risk oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Çetin, piknik yapan vatandaşları uyardı. Çam ağaçlarının altında otururken havadan dökülen alerjik tüylerin şiddetli kaşıntı, döküntü ve tahrişe neden olabileceğini hatırlattı.

BİYOLOJİK MÜCADELE BAŞLATILDI: AVCI BÖCEKLER SAHADA

Orman Genel Müdürlüğü ve belediyeler, bu istilacı türle mücadele etmek için kimyasal yöntemler yerine biyolojik çözümlere odaklanmış durumda. Laboratuvar ortamında üretilen ve çam kese tırtıllarının doğal düşmanı olan Calosoma (avcı böcek) türleri, doğaya salınarak popülasyonu dengede tutmaya çalışıyor. Bir çam kese tırtılı yuvasında yaklaşık 300 larva bulunduğunu belirten uzmanlar, özellikle okul bahçeleri, parklar ve mesire alanlarında mücadelenin sıkılaştırıldığını ifade etti.

GÖRDÜĞÜNÜZDE NE YAPMALISINIZ?

Eğer parklarda veya bahçenizdeki çam ağaçlarında ipeksi beyaz keseler veya toprağa inen tırtıl kuyrukları görürseniz;

Asla dokunmayın.

Evcil hayvanınızı hemen uzaklaştırın.

İlgili belediyeye veya Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verin.