İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu’ndan 'doktorun şiddet uyguladığı' iddiasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:57

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:13

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta ile yakını ve doktor arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin, "Biz şiddetin ne hasta ne çalışan ne toplumsal tarafında hiçbir şeklinin olmasını kabullenemeyiz. Bununla ilgili inceleme başlatıyoruz. Araştıracağız, sonucunda da kamuoyunu bilgilendiririz. Biz sağlıkçılar hastayı iyi yapmak, tedavi etmek için çabalıyoruz. Bu tür olayların olmasını arzu etmiyoruz. Hem doktor hem hasta aynı taraftayız" dedi.

Prof. Dr. Memişoğlu, şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını ifade ederek, olayı araştıracaklarını söyledi. Sağlık çalışanı, hasta ya da toplumsal anlamda herhangi bir şiddet olayına karşı kayıtsız kalınamayacağına vurgu yapan Prof. Dr. Memişoğlu, bireylerin birbirine karşı empati duygusunu taşıması gerekliliğine vurgu yaptı.

"İNCELEME BAŞLATIYORUZ, HİÇBİR ŞİDDET OLAYINI KABULLENEMEYİZ"

Prof. Dr. Memişoğlu, "Doktor ve hasta arasında çok mahrem ve özel bir alan var. Bunu ayırmamamız lazım. Çünkü Türkiye sağlık çalışanları anlamında gerçekten çok şanslı ve özverili bir toplum. Bunu Covid salgınında dünyaya gösterdik. Sağlık çalışanının topluma, toplumun sağlık çalışanına saygısını kaybettirmemiz lazım. Çünkü çok hassas bir alan. Tabii üzücü olaylar, bizler şiddetin ne hasta ne çalışan ne toplumsal anlamda hiçbir türlüsünün olmasını kabullenemeyiz. O nedenle biz bununla ilgili inceleme başlatıyoruz ama çok net söylüyorum; doktor hastası için var. Biz sağlıkçılar hastalar, hastayı iyi yapmak, tedavi etmek için çabalıyoruz. O nedenle bu tür olayların olmasını arzu etmiyoruz. Hem doktor hem hasta aynı taraftayız. Araştıracağız, sonucunda da kamuoyunu bilgilendiririz” dedi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olayda doktorun epilepsi hastasına 'İşim var' demesi sonrası tartışma çıktığı, hasta yakınının durumu cep telefonuyla görüntülemesi üzerine şiddet olayının yaşandığı iddia edilmişti.

Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.