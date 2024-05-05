İstanbul Tabip Odası seçimlerinde; Demokratik Katılım Grubu yarışı kazandı
İktidarın baskılarına rağmen meslek haklarını savunmaya devam eden İstanbul Tabip Odası (İTO) Olağan Genel Kurul'u sona erdi. İTO basın grubundan yapılan açıklamaya oylamada Demokratik Katılım Grubu yarışı kazandı.
Ayrıntılar birazdan...
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