İstanbul Tabip Odası uyardı: ‘Aşı, ilaç, kanser tarama kiti yok’
İstanbul Tabip Odası, koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kanser tarama kiti yok. Bebek ve çocuk aşılarında aksama yaşanıyor. Kuduz aşısına, antibiyotiklere ulaşılamıyor. Doktorlar, “Yoklar ülkesine döndük. Bu, yakıcı sağlık sorunlarına yol açıyor” diye uyardı.
İstanbul Tabip Odası, koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve Sağlık Bakanlığı’na mevcut tablonun iyileştirilmesi konusunda çağrıda bulunmak için basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan doktorlar, koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü aile sağlığı merkezlerinde ilaç, aşı, doğum kontrolü malzemeleri, kanser tarama kitleri gibi birçok kalemde yokluk yaşandığına dikkat çekti.
AŞILAMALAR AKSIYOR
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Olcay Bengi Bozkurt, “Bugün en yaygın olan ve taramalara en erken evrede yakalanabilen bağırsak kanseri ve rahim kanseri kitleri birinci basamakta bulunmamaktadır. Verem, çocuk felci, hebatit B, tetanos gibi temel bebek ve çocuk aşılamaları dahi aksamaktadır. Son haftalarda İstanbul’da bazı ilçelerde kızamık vakaları görülmeye başladığına dair sahadan bilgiler alıyoruz. Yüzyıl önce kuduz aşısı da dahil birçok aşıyı kendisi üreten Türkiye, bugün bunları yaşamaya mahkûm değildir” dedi.
Basın açıklamasının ardından konuşan İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Turan Karakaş ise “Aşı kanser tarama kiti, ilaç yok. Yoklar ülkesinde yaşıyoruz” diye konuştu.
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