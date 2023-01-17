Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'müjde' diyerek duyurdu: 'KKTC vatandaşları Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanacak'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:41

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Saray'daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Görüşme sonrası KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın toplantısı düzenledi.

'MÜJDE' DİYE DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim.

* Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecek.

* Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz.

* KKTC'nin tanınması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Maraş'ın hayat bulması için KKTC hükümetine desteğimiz sürecek. Çözüm odaklı bir anlayışla mücadelemize devam edeceğiz.