İstanbul’a inşa edilecek olan hastane için beton santralı ve kırma eleme tesisi kurulacak

Yayınlanma: 01.06.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.06.2024 - 03:00

AKP iktidarının “otel konforunda” olarak tanıttığı şehir hastanelerine yenileri ekleniyor. İstanbul’daki tek askeri havalimanı olan, Sancaktepe’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası’na da hastane yapımı için çalışma başlatıldı.

Sancaktepe Şehir Hastanesi için 2023 yılında ihaleye çıkıldı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, “İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapımı” adı altında düzenlenen ihaleyi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Okluk Yazlık Sarayı gibi yapıların müteahhidi olan Rönesans Holding kazandı.

AKP’ye yakın şirket bu ihaleyle birlikte de kamudan 16 milyar 138 milyon TL aldı.

Şirketin yapacağı hastane için bölgeye hazır beton santralı ve kırma eleme tesisi de kurulacak.

BAKANLIĞA BAŞVURU

Proje kapsamında yapılacak olan çalışma için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. Şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, kurulan beton tesisi henüz işlemeye geçmedi. Hazır beton tesisi, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’na 280 metre mesafede bulunuyor. Kırma eleme tesisi ise aynı okula 540 metrede bulunuyor. Ayrıca şantiye alanının 820 metre uzağında da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yer alıyor.