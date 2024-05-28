Şehir hastanelerine 7 yılda 187 milyar TL
Sağlık Bakanlığı’nın “randevu bulamama” sorununa getirdiği “uzaktan sağlık hizmeti” çözümüne tepkiler büyüyor. Eski CHP Milletvekili Fikret Şahin konuya ilişkin “Uzaktan muayene ile hastanelere uzaktan bakılan döneme gelindi ve vatandaşlar hastanelerdeki muayene kuyruklarını özler hale geldiler” eleştirisini yaptı.
İktidarın yanlış sağlık politikalarıyla randevu sorununun çözülmeyeceğini kaydeden Şahin, “Randevu sorununun altında yatan gerçek kamu hastanelerinin azlığı” dedi.
‘BU MODELDEN VAZGEÇİLMELİ’
Ulaşımı zor olan “şehir hastaneleri” modelinden yurttaşların kolay ulaşabileceği yerlerde “semt devlet hastaneleri” modeline dönülmesi gerektiğinin de altını çizen Şahin, “Kamuda tasarrufun yoğun olarak konuşulduğu bugünlerde yapılacak en iyi tasarruf döviz ödemeli hazine garantili şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmesidir. Bakanlık bütçesinden 2017-2024 tarihleri arasında şehir hastaneleri için harcanan miktar; 187 milyar 735 milyon 587 bin 216 TL” diye konuştu.
Şahin, “Bu harcama ile 2017’den itibaren her yıl 500 yataklı devlet hastaneleri yapılmış olsaydı, şu an elimizde 28 bin 548 yatak kapasiteli 18 şehir hastanesi yerine 107 bin 192 yatak kapasiteli 214 devlet hastanesi olacaktı. Vatandaşlarımızın başvuracağı hastane sayısı daha fazla olacaktı” ifadelerini kullandı.
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