İyot eksikliğine karşı günde yarım çay kaşığı tuz yeterli
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, vücut için gerekli olan minerallerin başında yer alan iyotun eksikliği belirtilerine ve tedavi yöntemine değinerek önemli bilgiler verdi.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, iyotun önemine ve eksikliğinin ne anlama geldiğine dikkat çekti.
Levent, iyotun sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için son derece önemli bir mineral olduğunun altını çizdi.
İyot eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması gibi sorunları açığa çıkardığını ifade eden Levent, “Anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı. Ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma ve dökülme, düzensiz adet kanaması ve tiroit bezinde büyüme iyot eksikliğinin belirtileri arasındadır” dedi.
YETİŞKİNLERİN GÜNLÜK 150 MİKROGRAM İYOTA İHTİYACI VAR
İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu kaydeden Dr. Hasan Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Levent, iyot eksikliğinin giderilmesine ilişkin olarak ise “Gıdalarda bulunan iyot miktarı yeterli değildir. En iyi iyot kaynağı olarak balık, kabuklu deniz ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta bulunmaktadır. Yeterince iyot almanın en iyi yolu yemeklerinize iyotlu tuz eklemektir. Günde kişi başına yarım çay kaşığı iyotlu tuz kullanmak yeterlidir” ifadelerini kullandı.
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