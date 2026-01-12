İzmir Sağlık Müdürü: Sezaryen bir doğum şekli değildir

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Düzenlenen toplantıda İzmir’de yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra, doğum politikaları ve sezaryen oranları paylaşan Kul, İzmir genelinde 2025 yılında toplam 36 bin 503 doğum yapıldığını ve bu doğumların 11 bin 830’u normal, 24 bin 389’u ise sezaryen yoluyla yapıldığını aktardı.



İl genelinde primer sezaryen oranı yüzde 38,3 olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Ayhan Kul, Sağlık Bakanlığı’nın doğum politikalarının temelinde normal doğumun yer aldığını vurguladı. Kul, “Sağlık Bakanlığı politikaları normal doğum üzerine kuruludur. Sezaryen bir doğum şekli değildir. Primer sezaryen oranlarımızı minimuma indirmek üzere mücadele gösteriyoruz. Özelde ve üniversitede bizim çok üzerimizde sezaryen oranları var. Onların da takipçiyiz” dedi./İZMİR