İzmir Şehir Hastanesinde akşam yemeği menüsü: Lavaş arası soğan!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:40

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:43

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hasta kabulüne başladığı günden bu yana artarak devam eden sıkıntıların başında gelen yetersiz yemek isyana ettirdi. Personel yemekhanelerinin çalışma alanlarına uzak olması, yemekhane sayılarının yetersiz olması nedeniyle personelin dakikalarca yemek sırasında beklemesi, personelin pek çok kez yemek yemeden görev yerlerine dönmesine bir de verilen yemeklerin yetersiz verilmesi eklendi.

“SAĞLIKÇILAR SEFER TASI GETİRİYOR”

Önceki gün sağlıkçılara verilen menüde tavuk tantuninin yeteri kadar çıkmaması nedeniyle birçok personele sadece lavaş ve soğan verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol; “Hastanelerde yemek hizmetleri zaten tek başına bir sorun. Devlet hastanelerinde de yemeklerin kalitesinin oldukça düşük ve yetersiz, yani doyurucu olmamasından dolayı pek çok sağlık çalışanı yemeklerini dışarıdan yemekte. Hatta bazı çalışanlarımız yemeklerini evlerinden sefer tasıyla getirmekte. Yemek sorunun çözülmesinin tek yolu, yemeklerin hastanelerin içerisindeki mutfaklarda yapılmasıdır. Eski yıllarda olduğu gibi. Hastane içerisinde yapılacak olan yemeklerin daha sağlıklı, steril ortamlarda yapılmasını, doyurucu ve sıcak olmasını beraberinde getirecektir” diye konuştu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol

“LAVAŞ ARASI SOĞAN VERİLMESİ, NE İNSANİDİR? NE DE VİCDANİDİR?”

Yemek hizmetleri özelleştirilmesinin “yanlış” olacağını dile getirdiklerini aktaran Ahmet Doğruyol, “Maalesef dinleyen olmamıştı. Bu gün geldiğimiz noktada hemen herkes özelleştirmenin yanlış olduğunu dile getirse de, bu gün maalesef hem çalışanlarımız, hem de yataklı tedavi kurumlarında yatarak hizmet alan hastalarımız sağlıklı ve doyurucu yemek yiyememektedir. İzmir Şehir Hastanesi’nde yaşanan yemek sıkıntısı da tüm sağlık kurumlarında yaşanan sıkıntıya sadece bir örnektir. Bir tane maruldan 20 tane salata çıkararak personele salata verdik demek, kahvaltıya üç tane zeytin, bir tane reçel vermek, 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık personeline yemek hizmeti verdik demek değildir. İzmir Şehir Hastanesi’nde de sabaha kadar nöbet tutan personele yemeğin eksik verilmesi, adeta lavaş arası soğan verilmesi, ne insanidir? Ne de vicdanidir? Yemek hizmetleri acilen kamulaştırılmalı ve yemekler kamu eliyle hastanelerde yapılmalıdır. Hastanelerde yeterli denetiminde yapıldığına inanmadığımız için, adeta ne yediğimizi de bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.