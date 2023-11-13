İzmir Tabip Odası’ndan ‘Şehir Hastanesi raporu: Sorunlar artacak!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:37

İzmir Tabip Odası, ‘İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Saha Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. 15 maddeden oluşan İzmir Şehir Hastaneleri Çalıştayına ait sonuçları kamuoyu ile paylaşan tabip odası, İzmir Şehir Hastanesi’ne ilişkin karar ve planlama süreçlerinin evrensel kamu yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan, sabahtan akşama, akşamdan sabaha değişebilen kararlarla yürütüldüğünü aktardı. Faaliyete sokulan hastanenin hala pek çok eksikleri olduğu vurgulanan raporda, İzmir Şehir Hastanesi için yapılan görevlendirmelerde usül gözetilmediği dile getirildi.

"HEKİM EKSİKLİĞİ VAR"

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Kliniğinde görev yapan asistanların 37’sinin hastanede kaldığı geri kalanların İzmir Şehir Hastanesi’nde görevlendirildiği ifade edilen raporda, "Acil servise başvuran hasta sayısında bir azalma olmadığı için aynı iş yükü daha az iş gücü ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bozyaka EAH Nöroloji Kliniğinde görevli eğitim sorumlusu, uzman ve asistanların yarısı Şehir Hastanesine görevlendirilmiştir. Hastanede 1 doçent, 2 başasistan ve 10 asistan kalmıştır. Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta kabul edilememektedir. Mevcut iki poliklinik hizmetini döndürmeye yetecek sayıda hekim bulunmamaktadır. Radyoloji tetkik isteklerinin radyoloji kliniği tarafından karşılanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Nöroloji yoğun bakım biriminde hizmeti sürdürebilecek hekim bulunmamaktadır" denildi.

"AYNI İŞİ DAHA AZ HEKİM YAPIYOR"

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan ve İzmir Şehir Hastanesine görevlendirilen hekimlerin hangi kritere göre belirlendiğinin belli olmadığı vurgulanan raporda, "Asistan hekimler, aynı TUS puanı ile hastaneye gelmesine rağmen farklı koşullarda eğitim almak zorunda bırakıldıklarını ifade etmektedirler. Hekimlere görevlendirme tebligatları yapılmaktadır ancak tebliğ edilen evrakın içeriği verilmemektedir. Tepecik EAH’de görevli hekim sayısı azalmasına rağmen işlerde azalma yoktur. Aynı işi daha az sayıda hekim yapmaya çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan rapor, "Hasta güvenliğini riske atan sorunlar vardır. Konsültasyon ve sevklerde sorunlar vardır, acil hastaların naklinde, yoğun bakım hastalarının yatırılmasında ve sevkinde sıkıntılar vardır. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin faaliyete başladığı günden beri yaşananlar önümüzdeki günlerde bu ve benzeri sorunların artarak süreceği izlenimini vermektedir. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini noktalandı.