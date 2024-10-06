İzmir’de 10 milyonluk tomografi cihazı atıl bekliyor, hastalar mağdur

Yayınlanma: 06.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.10.2024 - 04:00

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde, tüpü bittiği için kullanılamayan yaklaşık 300 bin dolarlık (10 milyon TL) tomografi cihazı atıl durumda. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 55-60 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) maliyeti olan tüpün değiştirilmemesinin hem hastalar hem sağlık çalışanları için ciddi sıkıntı yarattığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Doğruyol, “Hastalar, hastanenin acil servisindeki özel sektöre ait tomografi cihazına ve Hatay semt polikliniğindeki tomografi cihazına yönlendiriliyor. Özellikle yatan hastalar ve uzaktan gelen hastalar mağdur oluyor. Çok sayıda şikâyet olmasına rağmen maalesef dikkate alan yok” dedi.

‘TASARRUF TEDBİRLERİ Mİ?’

Doğruyol, “10 milyonluk tomografi cihazının 2 milyonluk tüpü tasarruf tedbirlerine mi takıldı? Ya da kamunun elinde olan hastanenin demirbaşı olan tomografi cihazını çalıştırmayıp yerine hizmet alımıyla tomografi cihazı mı getireceksiniz? Tasarruf edilecekse, milyonlarca TL vererek hizmet alımı yapacağınıza, tomografi cihazının tüpünü alarak hizmete devam etmesi devletimizin ve milletimizin menfaatine olacaktır” ifadelerini kullandı.