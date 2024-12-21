İzmir’de ebe ve hemşireler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösterdi

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

İzmir Sağlık Platformu bileşenleri, ebe ve hemşirelerin çalışma koşulları ve maaş düzenlemeleriyle ilgili taleplerini dile getirmek amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları ve meslek örgütlerinin katıldığı açıklamada, “Hemşire, ebe ve hekim el ele, Bakan Memişoğlu nerede?” sloganı atıldı.

‘KARŞILIĞI BU MU?’

Açıklamada, geçen ay yayımlanan aile hekimliği yönetmeliğinin hem sağlık çalışanlarına hem vatandaşlara eziyet getirdiği ifade edildi. Ebe ve hemşireler, bu yönetmeliğin, sağlık hizmetlerinde kaliteyi düşüreceği ve kaynak israfına yol açacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca maaş hesaplamalarında yapılan adaletsizlikler ve tavan ücretlerin düşük olmasının, sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilediği vurgulandı. “Emeğimizin karşılığı bu mu olmalı?” diye soran sağlık çalışanları, maaşlarının, iş güvencelerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

‘AŞI DOLABI BOŞ’

Açıklamada, aylardır aşı dolaplarının boş olduğunu ifade edilerek, “Bu ülkede yıllardır aile planlaması malzemesi temin edilememektedir. Doğum kontrol hapı yok, aylık iğne yok, üç aylık iğne yok, ria yok, kondom yok. Buna rağmen bizlere baskı yaparak, tutanak tutarak, 15-49 yaş kadın izlemi yapılması istenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Bu kadar işyükünün altında, imkânsızlıklarla çalışan bizleri bir de maddi zorluklarla karşı karşıya bırakmaktasınız. Pandemi döneminde ‘Hakkınız ödenmez, ödenmez’ dediniz. Ve hâlâ ödemediniz. Olan maaşımıza da göz dikip, türlü kalemlerle, sigmalarla, formüllerle maaşımızı kestiniz. Olmayanı oldurmaya çalışmaktan yorulduk” denen açıklamada “ASM’lerden omuz omuza türlü imkânsızlıklarla mücadele ettiğimiz ekip arkadaşlarımızla farklı ücretler ödeyerek iş barışımızı bozmanıza müsaade etmiyoruz. Bakanlığa sesleniyoruz bizi para ile terbiye edemezsiniz sadaka değil hakkımızı istiyoruz” vurgusu yapıldı. Sağlık çalışanları, taleplerinin yerine getirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.