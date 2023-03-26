Kadın ve çocuklar için enfeksiyon uyarısı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu bölgeden gelen veriler ışığında yetersiz hijyene bağlı olarak kadın ve çocukları etkisi altına alabilecek enfeksiyon riskinin her geçen gün arttığını duyurdu.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı üyesi Çağla Akdere ise deprem sonrası kadınlar açısından büyük bir özel alan sorunu olduğuna dikkat çekerek “Bir evdeki nüfus 45’e kadar çıkıyor. Düşük yapan ve gebe kadın sayısı çok fazla” dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Türkan Günay da “Bölgede istenmeyen gebeliklerin önlenmesine yönelik yöntem bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.



