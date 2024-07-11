Kadro sorunları hastane bölümlerini etkiledi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

Hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü uzman kadrolarında açık yaşanıyor. Diğer bölümlere göre çalışma koşulları ağır olan ve ekonomik olarak da diğer branşlara göre daha az geliri olan pediatri bölümü, yeni mezun öğrenciler tarafından tercih edilmiyor. Bazı hastanelerde ise uzmanların bölümden ayrılması nedeniyle çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları kapanmak zorunda kalıyor. Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda kalan son öğretim üyesinin de ayrılması nedeniyle bölüm kapandı. Hastanedeki uzman eksikliğinin civardaki başka bir hastaneden geçici görevlendirmelerle sağlandığı öğrenildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “En çok etkilenen iller Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş. Oradaki hastanelerin altyapıları oldukça etkilendi. Arkadaşlarımızın orada kalmasını sağlayacak koşullar maalesef yaratılamıyor. Sadece Kahramanmaraş’ta değil diğer deprem illerindeki hastanelerde de kan kaybı var, oralardan ayrılmalar söz konusu ve alınan bir tedbir de yok” dedi.

Küçükosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversite hastanesi aynı zamanda bir eğitim hastanesi. Bir eğitim kurumunun bir parçasının eksilmesi acı bir durum, oradaki işleyişi de etkileyecektir. Hizmet faktörü belki başka bir hastaneden alınabilir fakat oradaki eğitimin aksaması daha büyük bir problemdir. Öte yandan vatandaşın hizmet alımını, sağlık hakkına ulaşımını da zorlaştıran bir durum.”