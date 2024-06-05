Kadroların boş kalmasının nedeni iş yükü ve malpraktis uygulamalarına bağlandı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı kadrolarında ciddi bir açık ortaya çıktı. İstanbul’da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kontenjanların tamamı boş kaldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 kontenjanın 7’si, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 30 kontenjanın 28’i, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 kişilik kontenjanın 3’ü, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 kişilik kontenjanın 12’si, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanes’nde 10 kişilik kontenjanın 9’u, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 15 kişilik kontenjanın 13’ü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 kişilik kontenjanın 12’si, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 kişilik kontenjanın 8’i boş kaldı.

Diğer illere bakıldığında da tercih edilmeyen bölümler arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları dikkat çekti. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Çocuk bölümlerinde açılan kadro sayısı fazla fakat son dönemlerde büyük bir boşluk oluşmuş durumda. Zaman zaman bazı branşlarda olumsuz gelişmelere bağlı bu tür şeyler yaşıyoruz. Ama pediatri bölümünde farklı bir durum var” dedi.

‘UZMAN OLMAYACAK’

Pediatri bölümünün zorluğuna değinen Küçükosmanoğlu, “Çocuk bölümünde nöbetler fazla, çalışma koşulları ağır ve ekonomik olarak da diğer branşlara göre daha az geliri var. Bu bölümde tıbbi uygulama hataları dediğimiz malpraktis davaları sık yaşanıyor. Bu nedenle genç hekimler ‘daha az riskli’ bölümleri tercih ediyorlar” değerlendir mesinde bulundu. Küçükosmanoğlu, “ana branşta bu kadar fazla açığın oluşmasının gelecek yıllarda pediatri uzmanı sayısında yetersizliğe yol açabileceği” uyarısında bulundu.