Kalça avasküler nekrozunda erken teşhisin önemi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:29

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:29

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, kalça avasküler nekrozu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kalça avasküler nekrozu, kalça kemiğinin kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi nedeniyle oluşan bir durumdur. Doç. Dr. Kurnaz, bu durumun kan dolaşımındaki sorunlar, kan damarlarındaki tıkanıklıklar, yaralanmalar, travmalar veya uzun süreli steroid kullanımı gibi etkenlerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

ERKEN TANI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ ARTIRABİLİR

Hastalığın belirtileri arasında en yaygının kalçada şiddetli ağrı olduğunu ve bununla birlikte kalça hareketlerinde kısıtlılık ya da zorlanma hissi ile ilerleyen aşamalarda topallama görülebileceğini ifade eden Doç. Dr. Kurnaz, hastalıktan korunmak için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, steroid kullanımını sınırlama ve travmalardan kaçınmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, kalça avasküler nekrozunun erken tanının tedavi seçeneklerini artırabileceğini ve belirtiler fark edildiğinde uzman bir hekimle görüşmenin önemli olduğunu belirtti.

Tedavi planının hastadan hastaya farklılık gösterebileceğini belirten Doç. Dr. Kurnaz, cerrahi seçenekler arasında kemik grefti, dirilleme (core decompression), osteotransfer (vaskülerize kemik grefti), kök hücre tedavisi ve artroskopik debridman gibi yöntemleri sıraladı. Erken evrede fark edilip tedavi edilmeyen durumlarda ise kalça protezinin hastanın ağrısız bir yaşam sürmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.