Kalp hastalarına önemli uyarı: Sauna ve hamam risk taşıyor

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:39

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, sauna ve hamam kullanımı konusunda kalp hastaları, sporseverler ve ileri yaştaki bireyler için uyarılarda bulundu.



Prof. Dr. Bilgin Emrecan, “Havaların mevsim normalleri gereği soğuk seyrettiği bu günlerde gerek yorgunluk atmak, gerek hastalık belirtilerinde ‘ter atmak’ gerekse keyfi olarak sıcak hamam, sauna kullanımda artış oluyor. Sauna ve hamam kullanımının da kalp sağlığı açısında dikkat edilmesi gereken hususlarda var. Sauna ve hamam kalbin yükünü arttırıyor” dedi.



TANSİYON İLACI KULLANANLAR DİKKAT!



Sauna ve hamamın yüksek ısı ve nem nedeniyle insan vücudunda, özellikle kalp damar sisteminde ciddi değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr Emrecan, şu uyarılarda bulundu:



"Vücut ısısının 40 dereceye kadar çıkabildiği bu alanlarda aşırı terleme ile kaybedilen sıvı yanında, yüksek ısı nedeni ile damarların genişlemesi kan basıncını düşürür. Kalp, tansiyonun düşmesini telafi etmek için hem daha hızlı atar hem de daha güçlü kasılmak zorunda kalır. Böylelikle kalbin yükü çok fazla artar. Bu durum, yani kalbin iş yükünün artması sağlıklı bireylerde tolere edilebilir ancak aort kapak darlığı olan, yüksek tansiyon nedeni ile ilaç kullanan, kalp yetmezliği olan ve koroner damarlarda darlığı olan, stent takılmış veya baypas olmuş hastalar için ciddi riskler taşır. Hamam ve saunanın kalp sağlığı üzerine olumsuz etkileri alkol alımı sonrası daha da artar. Alkol kullanımı sonrası tanısı konmuş veya konmamış kalp hastalığı ve yüksek tansiyonu olan hastalar için sauna ve hamam daha ölümcül sonuçlara neden olabilir. Yine aynı şekilde kalp hastası olmasa da yaşlı hastaların da sauna ve hamamda ani tansiyon düşmesi bayılma yaşama ihtimali fazladır. Buna ilave olarak kalp ve tansiyon ilacı kullanan hastalar sauna ve hamamda ayrıca dikkatli olmalı ve asla vücutları susuz kalmamalıdır."