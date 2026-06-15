Kalp hastalarına yaz uyarısı: Bypass ve stentli hastalar için hayati tavsiyeler

Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları; sıvı ve mineral kaybı, tansiyon dalgalanmaları ve kalbin iş yükünün artması gibi nedenlerle kalp damar hastalığı öyküsü bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, yaz sıcaklarında alınacak basit önlemlerin kalp hastaları için hayati önem taşıdığını belirtti.

"SUSUZLUK KALBİN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR"

Aşırı sıcakların sağlıklı bireyleri bile olumsuz etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Narin, vücudun terleme yoluyla önemli miktarda sıvı kaybettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yeterli sıvı alınmadığında kanın yoğunluğu artıyor. Bu yoğunlaşma kalbin daha fazla çalışmasına neden olabiliyor. Günlük sıvı ihtiyacı kişiye göre değişir ancak özellikle kalp yetmezliği bulunan hastaların sıvı tüketimi konusunda mutlaka hekimlerinin önerilerine uymaları gerekir."

EN TEHLİKELİ SAATLER: 11.00 - 16.00

Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında kalp hastalarının mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizen Narin, güneş altında uzun süre kalmanın tansiyon değişikliklerine, baş dönmesine ve bayılmaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Doç. Dr. Narin, dışarı çıkılması zorunlu durumlarda ise açık renkli, bol, pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesini ve şapka kullanılmasını önerdi.

"DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN İLAÇ DOZUNU DEĞİŞTİRMEYİN"

Yaz aylarında tansiyon değerlerindeki oynamalar sebebiyle bazı hastaların ilaçlarını kendi kararlarıyla azalttıklarını ya da bıraktıklarını sıklıkla gözlemlediklerini belirten Narin, bu durumun tehlikelerine değindi:

"Kalp ilaçlarının dozunda ya da kullanım şeklinde doktor önerisi olmadan değişiklik yapılmamalıdır. Özellikle tansiyon ilaçları, kan sulandırıcılar ve diğer kalp ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşıyor. Herhangi bir şikayet durumunda mutlaka hekime başvurulmalıdır."

KALP HASTALARI İÇİN YAZ REHBERİ

Doç. Dr. Cüneyt Narin, bypass veya stent öyküsü bulunan kişilerin daha sağlıklı bir yaz geçirmesi için şu önerilerde bulundu:

Seyahat Planlaması: Tatil planı yapılırken gidilecek bölgedeki sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı göz önünde bulundurulmalı, kronik hastalar yanlarında yeterli miktarda ilaç taşımalıdır. Uzun yolculuklarda ise uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır.

Beslenme Düzeni: Sıcak havalarda ağır, yağlı ve aşırı tuzlu besinlerden kaçınılmalı; sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme düzeni tercih edilmelidir.

Hazır Gıdalar: Hazır ve işlenmiş gıdalar yüksek oranda tuz içerdiğinden, özellikle hipertansiyon ve damar hastaları bu ürünlerden uzak durmalıdır.