Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kusma kalp krizi belirtisi mi? Kalp krizi geçirdiğinizi nasıl anlarsınız?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:00

Dünya genelindeki ölümlerin en önemli nedeni olan bulaşıcı olmayan hastalıklar halen önemli bir hastalık yükü oluştururken, bunlar içinde kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada, bu hastalıklar arasındaysa kalp krizi ve inme ilk iki sırada yer alıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

Koruyucu sağlık hizmetleriyle erken dönemde bu risk faktörleri tespit edilerek hastalık tedavi edilebiliyor ve erken yaşta ölümlerin önüne geçilebiliyor.

Kalp krizi söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. Kalp krizi geçiren hastada ölüm oranının düşmesi ve yaşam kalitesinin artmasını sağlamak kısa sürede tedaviye başlamakla mümkündür. Bu sebeple kalp krizi belirtileri büyük önem taşıyor.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Midede yanma, bulantı ve kusma

Midede yanma hissi, bulantı, kusma, kollarda uyuşma, nefes darlığı, fenalık veya baygınlık hissi, soğuk terleme ile tansiyon düşmesi, kalp krizinin en sık görülen sinsi belirtilerini oluşturuyor. Kalbin alt yüzeyi midenin hemen üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kalbin alt bölümünü besleyen sağ koroner damar tıkanıklıklarında mideye yönelik sinyaller gelişebiliyor. Bu durumda ortaya çıkan midede yanma, hazımsızlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmaları hastalar genellikle akşam yedikleri ağır yemeğe veya midelerini üşütmüş olmalarına bağlıyor ve hekime başvurmayı ihmal ediyorlar. Oysa bu belirtilerin nedeni aslında ‘kalp krizi’ olabiliyor.

Göğüs ağrısı

Damar tıkanıklığınız varsa veya kalp krizi geçiriyorsanız göğsünüzde ağrı, sıkışma veya baskı hissedebilirsiniz. Bazıları bu durumu üzerlerine fil oturmuş gibi olduğunu söylerken, bazıları ise bunun bir çimdikleme veya yanma gibi anlatır. Sadece bu ağrı çok kısa süreli bir ağrıysa veya dokunduğunuzda veya ittiğinizde daha fazla acıtan bir noktaysa, muhtemelen kalbinizle ilgili bir sorun değil. Yine de bir doktor tarafından kontrole gitmekte fayda var. Ayrıca, göğüs ağrısı olmadan kalp problemleriniz olabileceğini hatta kalp krizi geçirebileceğinizi unutmayın. Bu durum özellikle kadınlar arasında yaygındır.'

Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığı

Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığı da yine tek başına kalp krizinin habercisi olabiliyor.

Alt çeneye ve dişlere vuran ağrı

Özellikle alt çene ve alt çene dişlerinde oluşan ağrı da tek başına kalp krizine işaret edebiliyor. Sıklıkla efor halinde iken başlasa da istirahat ederken de görülebiliyor. Bazen tabloya boyun ve sırt ağrısı da eşlik edebiliyor.

Fenalık hissi ve çabuk yorulma

İç sıkılması, daralma hissi, hafif eforla bile gelişen nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik gibi yakınmalarda akla ilk anda astım ile KOAH gibi hastalıklar gelse de yine altta yatan neden ciddi koroner arter hastalığı veya kalp krizi olabilir.

Kol, omuz ve sırt ağrısı

Sinsi gelişen kalp krizi; göğüs ağrısı olmadan her iki kolda veya sadece sol ya da sağ kolda ağrı ve uyuşma belirtileriyle de karşımıza çıkabiliyor. Ağrı ve uyuşma genellikle sol kolda gelişiyor. Bunun nedeni ise kalp ile ilişkili olan sinirlerin aynı zamanda sol kol ile de bağlantılı olması. Omuz ve sırt ağrısı da kollarda başlayan ağrıya eklenebiliyor.