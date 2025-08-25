Kalp krizi riskini azaltmak için hangi süt tüketilmeli?

Norveçli bilim insanlarının yaptığı kapsamlı bir çalışma, tam yağlı süt ile az yağlı süt arasındaki sağlık farklarını ortaya koydu. 30 yılı aşkın süren araştırmada, tam yağlı süt tüketiminin kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini artırdığı belirlendi.

73 BİN KİŞİ 33 YIL TAKİP EDİLDİ



The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan araştırmada, 1974-1988 yılları arasında yapılan üç kardiyovasküler sağlık taramasından elde edilen veriler incelendi. Ortalama yaşı 41 olan 73 bin 860 kişinin sağlık durumu 33 yıl boyunca takip edildi ve bu süre içinde 26 bin 393 ölüm kaydedildi. Bunların 8 bin 590’ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.

TAM YAĞLI SÜTTE YÜKSEK RİSK



Çalışmada en çok süt tüketenlerin, en az tüketenlere göre herhangi bir nedenden ölüm riskinin yüzde 22, kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskinin ise yüzde 12 daha yüksek olduğu saptandı. Özellikle tam yağlı süt tüketenlerde bu riskin belirgin şekilde arttığı ortaya kondu.

Araştırmacılar, tam yağlı süt ile az yağlı süt karşılaştırıldığında, az yağlı sütün yüzde 11 daha düşük ölüm riski ve yüzde 7 daha düşük kalp-damar hastalığı riski ile ilişkili olduğunu belirtti. Bulgular, erken ölümler ve mevcut hastalıklar çıkarıldığında da geçerliliğini korudu.

NHS UYARISIYLA UYUMLU



Çalışmanın sonuçları, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) mevcut tavsiyeleriyle de örtüşüyor. NHS, süt ve süt ürünlerindeki yüksek doymuş yağ oranının kilo artışı, kolesterol yükselmesi ve kalp krizi riskine yol açabileceğini vurguluyor.



Bilim insanları, süt tüketiminde yağ oranına dikkat edilmesi gerektiğini ve az yağlı süt ürünlerinin kalp sağlığı açısından daha güvenli bir seçenek olduğunu belirtiyor.

KAYNAK: INDEPENDENT