Kalp ve damar sağlığı anne karnında başlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, kalp ve damar sağlığının anne karnında başladığını belirterek, rutin kontrollerin hayat kurtardığını söyledi.

Yener, kalp ve damar sağlığının anne karnında başlayıp, ölüme kadar devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.

Kalp sağlığını bazı faktörlerin etkilediğini vurgulayan Yener, "Yaş, cinsiyet, en önemlisi genetik faktörlerdir. Annemizden, anneannemizden, dedemizden aldığımız gen faktörünü değiştiremiyoruz. Genetik faktörün üzerine vücudumuza çeşitli kötülükler yapıyoruz. Mesela sigara, alkol, diyabet, tansiyon ve kolesterole dikkat etmeyerek, kalp hastalıkları riskini daha da hızlandırıyoruz." diye konuştu.

"BİR TANE DE İÇSE BİR PAKET DE İÇSE HEMEN HEMEN AYNI ETKİYİ GÖRÜYOR"

Kalp krizlerinden korunabilmek için bazı önerilerde bulunan Yener, kalp krizlerine neden olan en önemli faktörlerden birinin sigara içmek olduğunu vurguladı.

Yener, çağın vebası olarak nitelendirdiği sigaranın mutlaka bırakılması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Sigara, ailemizden aldığımız iyi veya kötü genetik mirasın üstüne en büyük kötülüğü yapıyor. Hasta, 'Hocam ben bir tane sigara içiyorum.' diyor. Bir tane de içse bir paket de içse hemen hemen aynı etkiyi görüyor. Hastalarımıza kontrollerine çok sık gelmelerini, özellikle tansiyonlarına, şekerlerine ve kolesterol değerlerine baktırarak, en az üç ayda bir mutlaka doktor kontrolüne gitmelerini öneriyoruz."

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR

Kalp krizinde en önemli belirtinin ciddi şekilde göğüs ağrısı olduğuna değinen Yener, özellikle iman tahtası bölgesinde, avuç içi kadar baskı şeklindeki ağrı yarım saat, 40 dakika sürerse hastaların mutlaka acil servislere başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

Koroner arter için ilaç, anjiyo veya ameliyatlarla tedavi edebildiklerini anlatan Yener, "Ameliyat tedavisi geniş yelpazede değerlendiriliyor. Çeşitli semptomlar olduktan sonra koroner anjiyodan sonra çeşitli bypass tekniklerimiz var. Yeni bypass tekniklerimizi yaklaşık üç dört santimlik kesilerden girerek, bazen kalbi durdurarak, bazen kalbi durdurmadan bypasslarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.