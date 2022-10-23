Kalp yetmezliğini tetikleyen sebeplere dikkat

23 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Akut ya da kronik olabilen kalp yetmezliği kalbin bir kısmını veya tamamını etkileyebilir. Kalp yetmezliği pek çok hastalık ve faktör yüzünden görülebilmektedir.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Uz'un açıklamaları şöyle:

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR ?

Kalp yetmezliği; kalbin, vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kan pompalayamamasıdır. Bu rahatsızlık zamanında tedavi edilmediği takdirde ilerleme gösterebilir ve çok daha tehlikeli bir hale gelebilir. Mesela kalp büyümesi olarak bildiğimiz rahatsızlığın en önemli sebeplerinden biri kalp yetmezliğidir. Vücudun ihtiyaçlarını karşılayamayan, karşılayamadığı için de sürekli daha çok çalışan kalp kasları; bir süre sonra anormal derecede büyürler. Bu da kalp büyümesi olarak bilinir.Kalp yetmezliği yalnızca kalbi değil diğer doku ve organları da olumsuz etkiler. Doku ve organlar, kalp tarafından gerektiği gibi beslenemedikleri durumda hasar görmeye başlarlar. Bu doku hasarları, çok ciddi hastalıklar olarak karşımıza çıkabilir.

KALP YETMEZLİĞİ NEDEN OLUR ? SEBEPLERİ NELERDİR ?

Kalp yetmezliği nedenleri arasında en sık karşılaşılanları şunlardır:

Kalbi besleyen koroner damarlarla ilgili hastalıklar,kalpte ritim bozuklukları (aritmiler),kalp krizi geçirmiş olmak,doğumsal kalp hastalıkları,kalp kapak hastalıkları,diyabet (şeker hastalığı),tiroid hastalıkları,aşırı kilolar, obezite,alkol, uyuşturucu ve sigara kullanımı,kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopati),kalp kası iltihapları (miyokardit) ve ilaç kullanımı sebebi ile görülen yan etkiler.

Bu hastalıklar sırasında meydana gelen durumların çoğu, kalp dokularına doğrudan zararlar vermektedir. Zarar gören dokuların çalışmaları doğal olarak aksayacak, verimleri düşecek bu da en nihayetinde kalp yetmezliğine yol açacaktır. Bu yüzden her zaman hatırlattığımız gibi kalp ve damar hastalıkları asla hafife alınmamalıdır. Bazı kişilerce zararsız görülen belli ritim bozukluğu çeşitleri bile tedavi edilmediklerinde veya kontrol altına alınmadıklarında zaman içerisinde kalp yetmezliğine yol açabilirler.

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalma.

Nefes darlığı.

Çabuk yorulma.

İştah kaybı.

Vücudun belli bölgelerinde ödem görülmesi sebebi ile ani kilo alımları.

Kalp ritminde düzensizlik.

El ve ayaklarda şişkinlik, ödem.

Yorgunluk hissi.

Öksürük.

Göğüs ağrısı.

Mide Bulantısı.

Çarpıntı.

Bu belirtilerin bazıları kalp yetmezliği sebebi ile görülürken bazıları ise kalp yetmezliğine de yol açan hastalıklar sebebi ile görülebilir. Bu belirtiler sebebi ile kalp yetmezliğinden şüphelenen bireylere, bir an önce bir kardiyoloji uzmanı ile görüşmeleri önerilir.

TANISI NASIL KONULUR ?

Kalp yetmezliği tedavisinde, diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi tanılama süreci çok önemlidir. Bu süreçte hastaların genel muayeneleri yapılır. Hastalık öyküleri dinlenir, hastalara ailelerindeki kronik hastalıklar sorulur. Kalp yetmezliği sırasında pek çok tanılama yöntemine başvurulabilir. Bunlar arasında en çok kullanılanı ekokardiyografidir. Halk arasında ‘’eko çektirmek’’ olarak ifade edilen durum, budur.

TEDAVİSİ NEDİR ?

Doç.Dr.Ömer Uz,''Kalp yetmezliği tedavisi genelde çok yönlü bir tedavidir. Bu tedavinin detaylarına; hastanın genel durumuna, kalp yetmezliğinin ilerleme durumuna ve hastanın yaşına göre karar verilebilir. Kalp yetmezliği tedavisi sırasında hastalardan, yaşam tarzlarını düzenlemeleri istenir. Bu düzenlemeler kapsamına hastalara çok daha uygun ve sağlıklı bir beslenme programı hazırlanabilir. Sağlıklı beslenme düzeni, düzenli ve kişiye uygun bir egzersiz rutini ile desteklenebilir. Elbette kalp yetmezliği tedavisi yalnızca yaşam tarzı değişikliklerinden ibaret değildir. Tedavi sırasında hastaların durumuna özel olarak ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçların düzenli olarak kullanılması; aksatılmaması ve unutulmaması önerilir'' dedi.

Kalp yetmezliği hastalığı, bireylere ömürleri boyunca eşlik eder. Maalesef ki bu hastalığın kalıcı bir tedavisi yoktur. Ancak yukarıda bahsettiğimiz uygulamalar sayesinde hastalar çok daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilirler. Kalp yetmezliği tedavisinde saydıklarımıza ek olarak 3 elektrotlu kalp pilleri (3 kablolu kalp pili) de tercih edilebilir. Buna da hastanın durumuna göre karar verilir.