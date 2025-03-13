Kamu hastanesinde halk sağlığını riske atan uygulama: Kanser garantili dezenfeksiyon işlemi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:32

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:50

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Ameliyathane malzemeleri, özellikle cerrahi aletler, bilimsel ve tıbbi standartlara uygun şekilde steril edilmektedir. Hastanelerde, sterilizasyon işlemleri düzenli olarak denetlenmektedir” açıklaması yaparak iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Ancak cihazların plastik kaptaki görüntüleri ortaya çıktı.

‘KAZANÇ HIRSIYLA FAZLA AMELİYAT YAPMA İSTEĞİ’

Konuya ilişkin bir sağlık emekçisi Cumhuriyet’e konuştu. Kullanılan görüntüleme sistemlerinin, optik kabloların ve cihazların, en az iki saatlik bir sterilizasyon sürecinden geçmeleri gerektiğini belirten sağlık emekçisi, “Bu parçaları kendi olanaklarıyla temizleyip sonra bunu gazın içerisine atıp başka hastada kullanıyorlar. Bulaşıcı hastalık riski ortaya çıkıyor. Daha fazla vaka alabilmek amacıyla hasta hayatı tehlikeye atılıyor ve sağlık personeli için de kanser riski artıyor.

Bakanlık burayı denetledi mi, yoksa konunun muhatabı idare ve cerrahların sözleri yeterli mi görüldü? Kamera kayıtlarından geçmişe yönelik iddialar araştırıldı mı? Ameliyathane kamera kayıtları incelense, durumun ciddiyeti gözler önüne serilecektir. Yenidoğan çetesi gibi skandalların yaşandığı yerde, kamu hastanelerinde yaşanan bu tür olaylar, kazanç hırsıyla daha hızlı ameliyat yapabilme isteği yüzünden sürdürülüyor” dedi.