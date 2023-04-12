Kan stoklarının yetersizliği kalp ameliyatlarını vurdu: Yüzde 30'u erteleniyor
Deprem sonrası skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay'da kan stoklarının yetersizliği kalp ameliyatlarını da vurdu. İstifa çağrılarının cevapsız kaldığı Kızılay'a kan bağışı yapılmaması nedeniyle kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelendiği ortaya çıkarken Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, sorunun çözümü için Kızılay'ın stratejisini değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.
Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin henüz ikinci gününde yardım derneği AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan ve gıda satışı iddialarıyla çalkalanan Kızılay'ın kan stokları alarm vermeye başladı.
Yaşanan skandalların ardından istifa etmesi beklenen ancak bu konuda henüz bir adım atmayan Kızılay ve başkanı Kerem Kınık'a karşı oluşan güvensizlik kan bağışlarını da etkiledi. Bu nedenle Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.
NTV'de yer alan habere göre, kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu dile getiren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini dile getirdi.
"Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.
KAN HAZIR OLMAYINCA AMELİYAT DA YAPILAMIYOR
En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz" dedi.
Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.
"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi" ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.
'KIZILAY STRATEJİ DEĞİŞTİRMELİ
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, sorunun çözümü için Kızılay'ın strateji değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Bozkurt, "Eskiden büyük merkezlerde, kanı hasta yakınlarından temin edip bunu kendimiz hazırlayıp işleyip kullanabiliyorduk. Kızılay daha sonra bir strateji değişikliği yaptı" diyerek Kızılay'ın kan kullanımının büyük bir kısmını kendisinin yaptığını dile getirdi.
Öte yandan kalp ameliyatlarının yanı sıra diğer branşlardaki ameliyatlar da kan eksikliği nedeniyle erteleniyor.
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