Bengü Şap Babaeker: 'Kızılay kan satıyor, artık kimse bağış yapmıyor!'
Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, sosyal medyada eşinin ameliyat olacağını ve kan bulunamadığını duyurdu. Babaeker doktorların kendisine, "Bunu haber yapın, utanılacak olay" dediğini aktararak, "Kızılay kan satıyor, artık kimse bağış yapmıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kızılay'ın AHBAP'a çadır sattığı skandalının ortaya çıkmasının ardından 'Kızılay, kan mı satıyor' tartışmaları devam ediyor.
Devlet hastanelerinin ihalelerle Kızılay’dan kan aldığının belgelendiğini Cumhuriyet gündeme getirmişti.
Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, eşinin ameliyat olacağını ve kan bulunamadığını duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Eşim ameliyat olacak, kan lazım bulamıyoruz. Kan yok, doktor öfkeyle odaya girdi. Bunu haber yapın, utanılacak olay dedi. KIZILAY KAN SATIYOR, ARTIK KİMSE BAĞIŞ YAPMIYOR. Haber yaptık zaten ama bir de buradan yazayım. KIZILAY KAN SATIYOR"
Eşim ameliyat olacak, kan lazım bulamıyoruz. Kan yok, doktor öfkeyle odaya girdi. Bunu haber yapın, utanılacak olay dedi. KIZILAY KAN SATIYOR, ARTIK KİMSE BAĞIŞ YAPMIYOR. Haber yaptık zaten ama bir de buradan yazayım. KIZILAY KAN SATIYOR— Bengü Şap Babaeker (@bengushap) April 4, 2023
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