SES'ten kritik 'kan bağışı' çağrısı: Kızılay'a rağmen devam etmek zorundayız!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:22

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 15:23

Kızılay'daki kan stoğunun riskli seviyeye indiğine yönelik açıklamaların ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) da bir çağrıda bulundu.

SES, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızılay'a olan güvensizliğin, kan bağışına olumsuz etkilerinin sağlık kurumlarında daha iyi gözlemlendiğini aktardı.

"KAN BAĞIŞINI YAPMAKTAN İMTİNA ETMEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Yurttaşlara 'kan bağışı yapmaktan kaçınmamaları' çağrısında bulunan SES, şunları kaydetti:

"Hiçbir dönemde olmadığı kadar Kızılay’a yönelik artan güvensizliğin (çadır satma, kan satma, yiyecek satma vb. durumlar nedeniyle) kan bağışına olumsuz etkilerini maalesef sağlık kurumlarımızda daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır.

Bu nedenle bir yandan eleştirilerimizi en sert şekilde yapıp şeffaf ve toplum yararına faaliyet yürütecek bir Kızılay’ı yaratmaya çalışırken diğer yandan yaşamak ve yaşatmak çabamızı dayanışma ile büyüteceğiz. Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle üyelerimiz başta olmak tüm halkımızın bir başkası için yaşama yeniden tutunma mutluluğunun önemli dayanışması olan kan bağışını yapmaktan imtina etmemeye çağırıyoruz."