Son yıllarda özellikle sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle kalp hastalarının sayısı hızla artarken, kalp krizi de genç yaşlarda kapıyı daha sık çalıyor. Toplumda en sık yapılan hatalardan birini de kan sulandırıcı ilaç kullanımı oluşturuyor. Peki, Kan sulandırıcı nedir? Kan sulandırıcı kalp krizini önler mi?

KAN SULANDIRICI NEDİR?

Kan sulandırıcı, trombosit adı verilen kan hücrelerinin bir araya toplanıp pıhtı oluşmasını önleyen veya yavaşlatan ilaçlardır. Kalbe ve beyne kan ve oksijen sağlayan toplardamarlarda ve atardamarlarda kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için kullanılırlar.

Kan sulandırıcıların temelde yaptığı kanın akışkanlığını artırmaktır. Bu sayede dengeleyici bir rol üstlenen kan sulandırıcılar kanamaların durmasına yardımcı olarak olası tehlikelerin önüne geçmiş olur.

Bu sayede kan sulandırıcı ilaçlar kanamayı durdurur, yaranın mikrop ve döküntülerden uzak durmasını sağlayan koruyucu bir duvar oluşturur ve bunun akabinde ciltte yenilenmiş bir görüntü oluşturur.

KAN SULANDIRICI İLAÇLAR NE İŞE YARAR?

Kan sulandırıcı ilaçlar kanın akışkanlığını artırarak pıhtı oluşumunu önleyerek felç, pulmoner emboli, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi tehlikelerin oluşma riskini azaltır.

Kan sulandırıcı ilaçların faydaları özellikle şunlardır:

Kanın akışkanlığını artırır

Kan pıhtılaşması riskini azaltır

Felç, pulmoner emboli ve kalp krizi riskini düşürür

KAN SULANDIRICI BESİNLER NELERDİR?

İlaçların dışında doğal olarak kanı sulandıran besinler de mevcuttur. Bunların başında zencefil, zerdeçal, kırmızı biber, sarımsak, tarçın, yeşil çay ve E vitamini içeren besinler gelir.

Kan sulandırıcı besinler şöyle sıralanabilir: