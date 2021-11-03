Kanser ve yoğun bakım hastalarının yarısında beslenme yetersizliği görülüyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Kanser ve yoğun bakım hastalarının yarısına yakınında beslenme yetersizliği görülüyor. Kanser hastalarının dörtte biri tümörün kendisinden ziyade, yetersiz beslenmenin sonuçları nedeniyle kaybediliyor.

MEDİKAL BESLENME

Dünya Nütrisyon (Beslenme) Günü nedeniyle dün Taksim’de yapılan toplantıda, 1213 kişiyi kapsayan bir araştırma açıklandı. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Gündüz’ün açıkladığı araştırmaya göre, hastalıklara bağlı yetersiz beslenme iki önemli soruna yol açıyor:

1- Yetersiz beslenmenin iyileşmeyi geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi artırması, hastanede kalış süresini uzatması ve ölüm oranlarını yükseltmesi.

2- Yetersiz beslenmenin ciddi ekonomik kayıplara neden olması. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre yetersiz beslenmenin Avrupa’ya getirdiği ekonomik yük yılda yaklaşık 170 milyar Avro.

Araştırmaya katılanların yüzde 68’inin medikal beslenmenin daha çok gelişme geriliği olan bebek ve çocuklarda kullanıldığını düşündüklerini vurgulayan Gündüz, “Buna göre kanser (yüzde 39) ve Alzheimer (yüzde 35) durumları ilk akla gelenler olmamış ve son sıralarda yer almıştır. Medikal beslenme desteğinin bir tedavi olduğunu bilenler sadece yüzde 12 oranında” diye konuştu.

TAT HAFIZASI YARATILMALI



KEPAN Derneği’nin ikinci başkanı Prof. Dr. Mutlu Doğanay, “Bütün hastalıklarda olduğu gibi beslenme yetersizliğinin de tanısı erken konulmalı ve tedavisine erken dönemde başlanmalı” diyerek şunları anlattı: “Kanser hastalarının dörtte biri tümörün kendisinden ziyade, yetersiz beslenmenin sonuçları nedeniyle kaybedilmektedir. Yetersiz beslenme yaşam kalitesini ve cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin yan etkilerini olumsuz etkilemektedir. Özellikle kanser hastalarında medikal amaçlı beslenme ürünleri ihtiyaca göre başlanmalı, aynı zamanda uygulanan tedaviler nedeniyle ortaya çıkan tat kaybına karşı, bu ürünlerle tat hafızası yaratılmalıdır.”

