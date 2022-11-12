Kanserle savaşan kadın kolunda yeni bir burun büyüttü

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:41

Fransa'da yaşayan 50 yaşındaki Carine, 2013 yılında sinüs kanseri nedeniyle burnunun bir kısmını aldırmak zorunda kalmıştı.

Ameliyatın ardından koku duyusunu kaybeden Carine, görünüşünden utandığı için kendisini evine kapatmaya başladı. Tıp biliminin olağanüstü çabalarıyla doktorlar, Carine'nin yardımına koştu ve kolundaki kıkırdağın üzerinde biyomateryal üç boyutlu yazıcı yöntemi kullanarak yeni bir burun büyütmeyi başardılar.

ÇIĞIR AÇAN OPERASYON

Doktorlar, geçen yıl Carine'nin önkol derisinin altına bir protez cihazı yerleştirdiler. İki aylık bir süre içerisinde hücreler ve kan damarları, bu cihazın içini doldurdu. Büyüme işlemi ardından oluşan yeni burun, kan damarlarının bağlanmasıyla hastanın şakaklarına nakledildi. Doktorlar, hastanın kolunda oluşan yarayı, uyluğundan aldıkları bir deri parçasını transfer ederek kapattılar.

Çığır açan operasyon, Toulouse Üniversitesinin kulak burun boğaz ve yüz cerrahisi ekipleri ile Claudius Regaud Enstitüsü üyeleri tarafından Toulouse-Oncopole Üniversitesi'nin Kanser Enstitüsünde gerçekleştirildi.

SEKİZ YILLIK SOYUTLANMA SONA ERDİ

Sağlık görevlileri Carine hakkında, "10 günlük hastane ziyareti ve üç haftalık antibiyotik tedavisinin ardından hastanın durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

Cerrah Profesör Agnès Dupret-Bories, kullanılan cihaz hakkında "Dokular, hastanın vücudundaki hücreler tarafından doldurulan biyomateryalin içini doldurdu. Özel yapım bir üç boyutlu yazıcı, biyomateryalin kolonize olabilmesi için önkol derisinin altına yerleştirildi ve iki ay boyunca orada tutuldu" dedi.

Carine, her ne kadar burnunu ve dişlerini düzeltmek için ek operasyonlar geçirmek zorunda olsa da, bütün sağlık görevlilerine müteşekkür. Carine ameliyatının ardından, "Artık bahçemdeki kokuları alabiliyor ve evimi terkedebiliyorum, adeta hayata geri döndüm" dedi ve sözlerine "Tam bir mucize, biyomataryel yöntemi son çaremdi ve bu süreç boyunca araştırmalarıyla ve çalışmalarıyla bana yardımcı olan doktorlara saygılarımı iletiyorum. Sekiz yıldır kendimi eve kapattım, kendimi toplumdan soyutlamıştım" ifadeleriyle devam etti.

Tıp dünyasında her geçen gün daha sık kullanılan ve gelişmeye devam eden bu organ büyütme yöntemi, burun ve kulak gibi organlarını kaybeden insanlara bir umut ışığı olmaya devam ediyor.