Kanserle savaşta moral ve bakım buluşması

Kanser Savaşçıları Derneği, kanserle mücadele eden bireylerin yaşam kalitesini desteklemek amacıyla yürüttüğü “Esin Gül-İyi Bak Kendine” atölyesini, Amerikan Hastanesi ev sahipliğinde düzenledi. Dernek yönetim kurulu üyesi Esin Gül’ün adını taşıyan atölye, katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal açıdan güçlenebilecekleri bütünsel bir deneyim sundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu Akgün yaptı. Gün, tanışma kahvaltısının ardından alanında uzman isimlerin katkılarıyla devam etti. Katılımcılar; cilt sağlığı, beslenme, fizyoterapi, psikolojik dayanıklılık ve nefes çalışmaları gibi pek çok başlıkta bilgi alma fırsatı buldu.

Amerikan Hastanesi cilt hastalıkları uzmanı Dr. Erkan Koyuncu, kanser tedavisi sürecinde cilt sağlığının korunmasına ilişkin önemli tıbbi bilgiler paylaştı. Beslenme oturumunda diyetisyen Nilay Topçam, sağlıklı beslenmenin tedavi sürecindeki önemine değinirken, uzman fizyoterapist Mahfiruz Uzun, hareketin ve rehabilitasyonun yaşam kalitesine katkılarını anlattı.

Günün ruhsal denge bölümünde ise uzman klinik psikolog Şeyma Arpacı Coşkun, psikolojik dayanıklılık üzerine çalışmalar yaptı. Program nefes egzersizleriyle sona erdi.

Etkinliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri, bire bir uygulamaların yapıldığı makyaj ve saç tasarım alanları oldu. Saçım Saçın Olsun Projesi Koordinatörü Nazan Taştan’ın yönlendirmesiyle ihtiyacı olan katılımcılara peruk hediye edildi.